Посухостійкий сад: 6 витривалих багаторічників для спекотного літа

Останніми роками літо все частіше буває спекотним і сухим, тож садівникам варто заздалегідь підготуватися й обирати рослини, які не лише красиво цвітуть, а й можуть витримати посуху з мінімальним поливом.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, на щастя, є достатньо квітів, які допоможуть зберегти сад живим та квітучим навіть у розпал спеки. Які рослини можна обрати для своєї ділянки, розповідаємо далі.

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Лаванда

Ця ароматна красуня – одна з найулюбленіших рослин серед садівників. Лаванда приваблює бджіл, виглядає ефектно та не вимагає багато догляду. У перший рік посадки їй знадобиться періодичний глибокий полив, але після приживлення лаванда витримує посуху без проблем.

Рудбекія волосиста

Ці яскраві жовті квіти з темною серединкою не лише тішать око, а й чудово переносять спеку. Вони легко приживаються, ростуть до 90 сантиметрів заввишки й не вимагають особливого догляду, що робить їх ідеальними для початківців.

Шавлія

Шавлія – ще один фаворит комах. Її високі квітконоси бувають синіми, рожевими, фіолетовими – й можуть квітнути з літа аж до осені. Шавлія витривала, любить сонце й легко переносить нестачу води.

Деякі рослини не бояться спеки / Фото Freepik

Чистець візантійський

Ця ґрунтопокривна рослина з м’яким сріблястим листям додає текстури вашому саду. Вона швидко росте, не вибаглива та добре переносить спеку. Однак варто пам’ятати – чистець може швидко розростатися, тому краще одразу визначити йому чіткі межі.

Деревій

Завдяки своїм суцвіттям-парасолькам деревій часто можна побачити в польових садах. Він надзвичайно стійкий, добре переносить засуху після приживлення й довго квітне. До того ж ця рослина невибаглива і чудово справляється з посушливим кліматом.

Будяк

Будяк із його декоративними кулястими квітками легко впізнати. Ця витривала багаторічна рослина не тільки приваблює запилювачів, а й квітне з середини літа й до осені, додаючи грайливих штрихів до будь-якої клумби.

До слова, стійкими до посухи можуть бути не тільки квіти. Є посухостійкі фруктові дерева, які можуть рости в сухому кліматі завдяки глибокій кореневій системі.