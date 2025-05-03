Знадобилось лише 90 хвилин: як бджолиний рій захопив балкон сім’ї в Індії

Публікація про раптову появу бджолиного рою на балконі сімейного будинку в Індії швидко стала вірусною на Reddit.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, користувач поділився своєю історією у соцмережах, яка зібрала понад 15 000 вподобань. Що відомо про цей інцидент, розповідаємо далі.

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Як бджоли захопили балкон родини

На знімку, прикріпленому до допису, видно щільне скупчення бджіл навколо труби над пральною машиною.

Цього не було о 9 ранку, коли моя мама вийшла на балкон, а о 10:30, коли я прокинувся, рій уже з’явився,

– зауважив автор.

У коментарях він пояснив, що за 90 хвилин бджоли захопили частину балкона в житловому районі, який межує з великим парком. За словами користувача, це дикі бджоли, однак вони поводилися спокійно: навіть після випадкового роздратування швидко повернулися до труби та продовжили своє скупчення.

Як виглядає рій на балконі: дивіться фото

Водночас експерт із бджільництва Матео Кайзер додає, що рій – це природний процес створення нового вулика, коли старий стає затісним. Близько половини бджолиної родини – від 10 000 до 20 000 особин – разом із королевою вирушають на пошуки нового житла.

Бджоли зазвичай обирають тимчасове місце для відпочинку, як-от гілки дерев чи, як у цьому випадку, балкон, доки розвідники шукають постійний дім.

Хоча сам рій переважно не є агресивним, його присутність створює труднощі для мешканців будинку. Автор публікації зазначив, що бджоли почали будувати вулик прямо над пральною машиною. Спроби знайти місцевого пасічника для безпечного переселення бджіл виявилися безуспішними через високу вартість послуг.

Через два дні після появи рою бджоли вже почали будувати вулик. Це суттєво змінює поведінку комах – вони стають значно агресивнішими й захищають своє нове житло.

Попри рекомендації влади "просто почекати", бджоли остаточно оселилися на трубі. Експерти наголошують, що діяти потрібно негайно, щойно виявлено рій, щоб запобігти створенню постійної колонії.

За словами Кайзера, гуманне переселення рою дуже важливе для збереження бджолиних популяцій. Без втручання пасічників менше ніж чверть роїв виживає самостійно. Враховуючи, що близько 35% світових харчових продуктів залежить від запилення, захист бджіл має вирішальне значення для екосистеми.

До слова, крім бджіл клопоту вдома може завдати й міль. Щоб захиститися від неї, можна скористатися природними відлякувачами.