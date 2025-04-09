Мають приховані недоліки: про що варто знати перед тим, як купувати бездротові прилади

У сучасному ритмі життя прагнення до спрощення побутових справ є цілком природним. Одним із рішень для цього стали бездротові прилади – від міксерів і блендерів до пилососів і прасок.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, вони дозволяють працювати без обмежень у вигляді шнура, забезпечують мобільність і комфорт. Та попри свою привабливість, такі пристрої мають низку недоліків. Що варто враховувати перед покупкою, розповідаємо далі.

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Потужність і автономність: чи вистачить на довгу роботу

Однією з головних проблем бездротових приладів є обмежений час роботи. Якщо вам доводилося користуватись акумуляторним дрилем, ви, ймовірно, стикалися з тим, як він поступово втрачає потужність. Схожа ситуація спостерігається і з побутовими пристроями.

Під час тривалого використання батарея може швидко розряджатися, і вам доведеться робити перерву на підзарядку, яка іноді займає кілька годин.

Згодом ефективність акумулятора знижується, і він перестає тримати заряд, що потребує його заміни – додаткової витрати, часто недешевої.

Крім того, утилізувати стару літій-іонну батарею не так просто – її не можна просто викинути у смітник. Потрібно шукати спеціалізовані пункти прийому.

Ще один нюанс – потужність. Бездротові прилади часто поступаються дротовим аналогам. Наприклад, бездротовий пилосос може не впоратися з шерстю домашніх тварин, а блендер не зможе подрібнити заморожені продукти. Те ж стосується й міксерів і прасок, які іноді не дають потрібної сили або температури для повноцінної роботи.

Безпровідні пристрої мають свої недоліки / Фото Freepik

Комфорт з обмеженнями

На перший погляд, життя без шнурів виглядає зручно. Але реальність вносить свої корективи. Щоб зарядити пристрій, його все одно потрібно підключати до розетки. Отже, зберігати його доведеться десь поруч з електроживленням – а це не завжди можливо у звичних місцях, таких як комора чи шафа.

Ще один підводний камінь – вага. Акумулятор додає приладу маси, що особливо помітно при тривалому використанні, наприклад, під час прасування. Рука швидко втомлюється, і зручність стає сумнівною.

Також слід зважати на габарити. Через обмеження конструкції бездротові прилади часто мають менші об’єми – блендери не вміщають велику порцію інгредієнтів, а пилососи мають менші резервуари для сміття. Це означає, що користуватися ними доведеться частіше, а отже, зусиль буде більше.

Купувати чи ні

Вибір на користь бездротових приладів – це баланс між мобільністю та функціональністю. Вони чудово підходять для поїздок, кемпінгу або коротких щоденних завдань, але можуть розчарувати, якщо ви розраховуєте на високу потужність і тривалу роботу.

Перед тим як відмовитись від шнурів, варто оцінити власні потреби та зважити всі "за" і "проти". Для когось зручність бездротових рішень стане справжнім порятунком, а для когось – джерелом нових клопотів.

До слова, схоже стосується й інших розумних інновацій. Так, робот-мийник для вікон також має свої плюси та мінуси.