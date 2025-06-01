6 бордюрних рослин, які додадуть вашому саду структури та кольору
- Бордюрні рослини додають текстури й чіткості саду.
- Їх перелік включає лілійник, хосту, гейхеру, ромашки, морозник та троянди.
Бордюрні рослини – це не лише декоративний елемент, а й практичне рішення для зонування саду. Вони додають текстури, чіткості та динаміки будь-якому ландшафту – незалежно від розміру ділянки чи рівня вашого садівницького досвіду.
Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо ви шукаєте варіанти, які поєднують красу з невибагливістю, зверніть увагу на ці найкращі рослини, рекомендовані експертами.
До теми Радуватимуть око кілька місяців: 7 квітів з найдовшим цвітінням
Лілійник
Ці яскраво-жовті багаторічники цвітуть з весни до осені й не потребують багато води. Вони добре переносять різні типи ґрунту й швидко розростаються, створюючи щільні бордюри. Ідеальні для сонячних ділянок.
Хоста
Чудовий варіант для тіньових зон. Хости формують пишні кургани листя, які додають глибини саду. Вони легко розмножуються поділом і не потребують складного догляду.
Гейхера
Барвисте листя – від лаймового до бордового – і ніжне цвітіння роблять цю рослину фаворитом серед бордюрних. Вони добре ростуть у півтіні та потребують легкого мульчування.
Ромашки
Ці класичні білі квіти з жовтими серединками приваблюють погляд і не потребують складного догляду. При видаленні зів'ялих квітів цвітуть усе літо.
Морозник
Один із найперших вісників весни. Має яскраві квіти різних кольорів і прекрасно підходить для тінистих місць під деревами.
Троянди
Низькорослі кущові сорти троянд додають вишуканості бордюрам. Обирайте сорти з високою стійкістю до хвороб для мінімального догляду.
До речі, облаштовуючи свій сад, важливо враховувати також кліматичні умови. Зокрема, варто звернути увагу на посухостійкі рослини.