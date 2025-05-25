Так, фахівці виділяють 7 квітів з найдовшим періодом цвітіння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Цинія

Цинія – дуже яскраві та різнобарвні квіти, які можуть рости дуже густо. До слова, у цьому їхня перевага, адже вони захищають подвір'я від бур'янів. Цинії починають квітнути влітку й милують око своїми яскравими пелюстками до перших заморозків. Крім того, існує безліч сортів (як високих, так і компактних), які дозволяють створити ефектні клумби.

Що стосується догляду, то цинії достатньо багато сонячного світла та добре дренованого ґрунту.



Цинія / Фото Unsplash

Аліссум (лобулярія, бурачок)

Якщо клімат сприяє, то аліссум може цвісти цілий рік. Звісно, в Україні не такі погодні умови, однак витончені квіти можуть з'явитися вже наприкінці квітня – початку травня, а цвітіння триватиме до перших заморозків.

Серед правил догляду за аліссумом – часткове сонячне світло та добре дренований ґрунт.



Аліссум / Фото Unsplash

Лаванда

Не лише корисна, а й гарна лаванда може цвісти протягом тривалого часу. Ці квіти довговічні, ніжні й додають краси саду. Лаванда починає розпускатися весною й милує око до пізньої осені. Крім того, ці квіти не потребують особливого догляду, а деякі з сортів – стійкі до сухої та спекотної погоди.



Лаванда / Фото Unsplash

Гортензія

Великі квіти гортензій мають приголомшливий вигляд. Окрім своєї краси, ці рослини є дуже стійкими. Загалом, ця рослина може квітнути щонайменше 8 тижнів, а деякі сорти – ще довше. Головне – садити гортензії у родючий ґрунт та стежити за рівнем pH, адже це впливає на колір квітки.



Гортензія / Фото Unsplash

Гібіскус

Великі рожеві квіти гібіскусу завжди милують око. Вони можуть квітнути протягом усього літа, а якщо забезпечити велику кількість сонця й тепла, то рослина буде розростатися та вражати своїм масштабним цвітінням.



Гібіскус / Фото Unsplash

Лілійник

Можна подумати, що лілійник потрапив у цей список випадково, адже зазвичай вони цвітуть день чи два, але період цвітіння деяких сортів становить від 4 до 6 тижнів.



Лілійник / Фото Unsplash

Шавлія

Якщо ви шукаєте рослину, яка проста у догляді й буде цвісти все літо, то можна сміливо саджати шавлію. Вона милуватиме око своїми фантастичними квітами протягом усього літа.



Шавлія / Фото Unsplash

До слова, раніше 24 Канал розповідав, які квіти посадити у своєму саду, які є стійкими до спекотного літа. Так, серед витривалих багаторічників також є лаванда, шавлія, а також кілька інших сортів квітів.