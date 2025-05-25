Так, специалисты выделяют 7 цветов с самым длинным периодом цветения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Цинния

Цинния – очень яркие и разноцветные цветы, которые могут расти очень густо. К слову, в этом их преимущество, ведь они защищают двор от сорняков. Циннии начинают цвести летом и радуют глаз своими яркими лепестками до первых заморозков. Кроме того, существует множество сортов (как высоких, так и компактных), которые позволяют создать эффектные клумбы.

Что касается ухода, то циннии достаточно много солнечного света и хорошо дренированной почвы.



Цинния / Фото Unsplash

Алиссум (лобулярия, бурачок)

Если климат способствует, то алиссум может цвести круглый год. Конечно, в Украине не такие погодные условия, однако изящные цветы могут появиться уже в конце апреля – начале мая, а цветение продлится до первых заморозков.

Среди правил ухода за алиссумом – частичный солнечный свет и хорошо дренированная почва.



Алиссум / Фото Unsplash

Лаванда

Не только полезная, но и красивая лаванда может цвести в течение длительного времени. Эти цветы долговечны, нежные и добавляют красоты саду. Лаванда начинает распускаться весной и радует глаз до поздней осени. Кроме того, эти цветы не требуют особого ухода, а некоторые из сортов – устойчивы к сухой и жаркой погоде.



Лаванда / Фото Unsplash

Гортензия

Большие цветы гортензий имеют потрясающий вид. Кроме своей красоты, эти растения очень устойчивы. В общем, это растение может цвести не менее 8 недель, а некоторые сорта – еще дольше. Главное – сажать гортензии в плодородную почву и следить за уровнем pH, ведь это влияет на цвет цветка.



Гортензия / Фото Unsplash

Гибискус

Большие розовые цветы гибискуса всегда радуют глаз. Они могут цвести в течение всего лета, а если обеспечить большое количество солнца и тепла, то растение будет разрастаться и поражать своим масштабным цветением.



Гибискус / Фото Unsplash

Лилейник

Можно подумать, что лилейник попал в этот список случайно, ведь обычно они цветут день или два, но период цветения некоторых сортов составляет от 4 до 6 недель.



Лилейник / Фото Unsplash

Шалфей

Если вы ищете растение, которое простое в уходе и будет цвести все лето, то можно смело сажать шалфей. Он будет радовать глаз своими фантастическими цветами в течение всего лета.



Шалфей / Фото Unsplash

К слову, ранее 24 Канал рассказывал, какие цветы посадить в своем саду, которые являются устойчивыми к жаркому лету. Так, среди выносливых многолетников также есть лаванда, шалфей, а также несколько других сортов цветов.