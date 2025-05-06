Загадка старого дому: в Англії жінка пробує відчинити моторошні двері, заблоковані зсередини
- Жінка в Англії виявила загадкові заблоковані двері у своєму старовинному котеджі, які не може відчинити без офіційного дозволу через охоронний статус будівлі.
- Вона шукає інші способи дослідити, що знаходиться за дверима, оскільки зламати їх не можна, і ця історія вже стала вірусною в соціальних мережах.
- Користувачі в коментарях висловлюють різні припущення про те, що може бути за дверима, від старої гардеробної до прихованої кімнати або сходів до підвалу.
Нова мешканка старовинного котеджу в Кембриджширі, Англія, стала героїнею вірусної історії після того, як виявили загадкові замкнені двері у своєму домі.
Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, таємниця, що ховається за ними, стрімко набирає популярності в тікток і породжує дедалі більше припущень серед користувачів. Що ж наразі відомо про моторошні двері, розповідаємо далі.
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Яку таємницю приховують заблоковані двері
Джен Маккарті нещодавно переїхала до котеджу, який внесено до списку пам’яток архітектури.
У перші дні після переїзду жінка і її чоловік зіткнулися з дивною деталлю – одна з вбудованих шаф в офісній кімнаті виявилася замкненою. Більше того, двері, як з’ясувалося, заблоковані зсередини дерев’яною планкою, а ключа немає. Навіть агенти з нерухомості, які показували будинок раніше, не змогли її відчинити.
У серії відео на своєму акаунті Джен ділиться спробами з’ясувати, що ховається за цими дверима. Спочатку вона припускала, що там розташована задня стінка сусідньої шафи в спальні, але простий експеримент із простукуванням стін показав: за дверима таки є окрема порожнина.
Це точно не задня стінка шафи,
– з подивом зазначила вона у відео.
Як жінка намагається з'ясувати таємницю дверей: дивіться відео
Згодом Джен спробувала просунути в замкову щілину довгий металевий гачок і була шокована, коли натрапила на щось м’яке, що перешкоджало подальшому просуванню.
Зламати чи пошкодити двері Маккарті не може через охоронний статус будівлі. Будинок має історичне та архітектурне значення, і будь-які зміни в ньому потребують офіційного дозволу. Саме цей статус ускладнює дослідження прихованої частини будинку, адже пошкодження конструкцій може мати юридичні наслідки.
Водночас залучити слюсаря також не вдалося, адже двері відкриваються всередину і механічно заблоковані з іншого боку.
Проте родина не збирається здаватися – вони замовили ендоскопічну камеру, щоб побачити, що знаходиться за дверима.
Ми дізнаємося так чи інакше,
– запевнила Джен.
Її історія вже привернула величезну увагу: перше відео переглянули понад 540 000 разів. У коментарях користувачі діляться своїми версіями – хтось припускає, що це стара гардеробна, інші вважають, що там можуть бути сходи до підвалу або навіть прихована кімната.
"Я б не зміг жити в будинку, не знаючи, що там", "Там точно щось цікаве – дістаньте рулетку і перевірте глибину стіни", – писали люди.
До слова, передбачити, що ховається за дверима дійсно непросто. Так, нещодавно ще одна мешканка старовинного будинку знайшла замкнені двері у своєму 200-річному помешканні, шокована тим, що за ними ховалось.