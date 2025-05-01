Що ще знайшли у покинутому маєтку та як виглядає інтер'єр через рік після того, як дім залишився без господаря, – повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Lukka Ventures.

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У Японії знайшли покинутий маєток мільярдера

У Токіо 28-річний Лукка Венутерс, який досліджує покинуті будинки, відвідав маєток японського мільярдера Генсіро Кавамото. Кавамото колись був магнатом нерухомості. У 2018 році його засудили за ухилення від сплати податків у розмірі 1,06 мільярда єн (близько 1,6 мільйона доларів). Тоді ж Кавамото втратив три розкішні маєтки, які називалися Tiger Mansions (особняки тигрів).

Усі три маєтки японського мільярдера вражають розкішшю. Хоча будинки вже давно покинуті, проте місцями нагадують справжній музей. Водночас Лукка зауважив, що дивно бачити такі покинуті оселі в Японії, адже зазвичай їх ніхто не чіпає, а особняки Кавамото – зіпсували вандали. Дослідник припускає, що хтось міг помститися мільярдеру у такий спосіб.

Всередині будинки вражають інтер'єром. Кожен з них від стелі до підлоги оформлений мармуром, скрізь червоні доріжки, а меблі є справжнім антикваріатом. Крім того, по всій території встановлені статуї та скульптури. Античні богині, леви, тигри – усі вони роблять простір дійсно розкішним.

Ба більше, в гаражі знайшли покинуті Rolls Royce. Салон автівок був майже як новий, хоча панелі та деякі запчастини вкрали вандали. Втім, дослідник був шокований, що хтось міг залишити раритетні автівки гнити у покинутому гаражі.

Покинуті маєтки японського мільярдера: дивіться відео

Лукка зауважив, що у кожній кімнаті японського мільярдера були артефакти на тисячі, а то й сотні тисяч доларів. Втім, вони просто валялися, ніби нічого не варті. Лукка додав, що ця розкішна нерухомість могла б з'явитися у фільмі про Джеймса Бонда чи про мафіозі.