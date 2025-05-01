Что еще нашли в заброшенном имении и как выглядит интерьер через год после того, как дом остался без хозяина, – сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Lukka Ventures.

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В Японии нашли заброшенный особняк миллиардера

В Токио 28-летний Лукка Венутерс, который исследует заброшенные дома, посетил поместье японского миллиардера Генсиро Кавамото. Кавамото когда-то был магнатом недвижимости. В 2018 году его осудили за уклонение от уплаты налогов в размере 1,06 миллиарда иен (около 1,6 миллиона долларов). Тогда же Кавамото потерял три роскошные имения, которые назывались Tiger Mansions (особняки тигров).

Все три имения японского миллиардера поражают роскошью. Хотя дома уже давно заброшены, однако местами напоминают настоящий музей. В то же время Лукка заметил, что странно видеть такие заброшенные дома в Японии, ведь обычно их никто не трогает, а особняки Кавамото – испортили вандалы. Исследователь предполагает, что кто-то мог отомстить миллиардеру таким образом.

Внутри дома поражают интерьером. Каждый из них от потолка до пола оформлен мрамором, везде красные дорожки, а мебель является настоящим антиквариатом. Кроме того, по всей территории установлены статуи и скульптуры. Античные богини, львы, тигры – все они делают пространство действительно роскошным.

Более того, в гараже нашли заброшенные Rolls Royce. Салон автомобилей был почти как новый, хотя панели и некоторые запчасти украли вандалы. Впрочем, исследователь был шокирован, что кто-то мог оставить раритетные машины гнить в заброшенном гараже.

Заброшенные имения японского миллиардера: смотрите видео

Лукка заметил, что в каждой комнате японского миллиардера были артефакты на тысячи, а то и сотни тысяч долларов. Впрочем, они просто валялись, будто ничего не стоят. Лукка добавил, что эта роскошная недвижимость могла бы появиться в фильме о Джеймсе Бонде или о мафиози.