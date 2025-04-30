Как выглядит уникальный дом внутри – сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Дом для настоящих фанов "Звездных войн"

Особняк в эстетике "Звездных войн" расположен в Хьюстоне, неподалеку Западного университета. Среди местных он известен как "дом Дарта Вейдера".

Уникальный особняк построил пластический хирург Джин Какер в 1922 году. Архитектор Рэнди Хики, который проектировал имение, рассказал Texas Monthly, что на создание такого дома его вдохновил истребитель-невидимка из "Звездных войн".

Так, сам фасад дома напоминает верхнюю часть шлема Дарта Вейдера. Площадь особняка достигает 654 квадратных метров. Интересно, что именно угловой темный шифер и алюминиевые фасады сделали дом узнаваемым в сети.

Интерьер дома такой же потрясающий, как и фасад. Гостиная, которая первой встречает посетителей, наполняет пространство лазурно-голубой подсветкой, а стеклянная лестница создает эффект невесомости. Во всех комнатах особенностью является пол, который изготовлен из бетона и черного камня. Всего в "доме Дарта Вейдера" есть 4 спальни и 5 ванных комнат.

"Дом Дарта Вейдера" – больше в галерее

Сейчас у особняка появился новый владелец. Его за 3,4 миллиона долларов приобрел Энрике Кабрера – скульптор и художник. Сейчас он планирует изменить концепцию дома и установить на фасаде статую быка. В общем, новый владелец планирует полностью изменить концепцию дома.

Ранее журналисты показали, как в реальности выглядит особняк из оскароносного фильма "Анора". Дом имеет 5 спален, 4,5 ванны, бассейн, кинотеатр и немало роскошных элементов.