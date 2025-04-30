Який вигляд має унікальний дім всередині – повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Дім для справжніх фанів "Зоряних війн"

Особняк в естетиці "Зоряних війн" розташований у Х'юстоні, неподалік Західного університету. Серед місцевих він відомий як "будинок Дарта Вейдера".

Унікальний маєток побудував пластичний хірург Джин Как'єр у 1922 році. Архітектор Ренді Хікі, який проєктував маєток, розповів Texas Monthly, що на створення такого будинку його надихнув винищувач-невидимка із "Зоряних війн".

Так, сам фасад будинку нагадує верхню частину шолома Дарта Вейдера. Площа особняка сягає 654 квадратних метрів. Цікаво, що саме кутовий темний шифер та алюмінієві фасади зробили дім впізнаваним у мережі.

Інтер'єр дому такий же приголомшливий, як і фасад. Вітальня, яка першою зустрічає відвідувачів, наповнює простір лазурно-блакитним підсвічуванням, а скляні сходи створюють ефект невагомості. В усіх кімнатах особливістю є підлога, яка виготовлена з бетону та чорного каменю. Загалом у "домі Дарта Вейдера" є 4 спальні та 5 ванних кімнат.

"Дім Дарта Вейдера" – більше у галереї

Нині у особняка з'явився новий власник. Його за 3,4 мільйона доларів придбав Енріке Кабрера – скульптор та художник. Нині він планує змінити концепцію будинку та встановити на фасаді статую бика. Загалом, новий власник планує повністю зміни концепцію будинку.

Раніше журналісти показали, як в реальності виглядає особняк з оскароносного фільму "Анора". Будинок має 5 спалень, 4,5 ванни, басейн, кінотеатр та чимало розкішних елементів.