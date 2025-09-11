Власний чайник куточок можна створити самостійно. Для цього достатньо посадити необхідні трави та оформити місце, щоб посидіти та насолодитися напоєм.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, такий проєкт потребує мінімум зусиль, але здатен перетворити простір на дійсно затишне місце. Що ж потрібно зробити для чайного саду та які рослини для нього обирати, розповідаємо далі.

Також цікаво Як доглядати за лавандою: чи потрібно обрізати кущі після цвітіння

Як створити чайний сад?

Створіть затишне місце

Найкраще в такому саду – це можливість сидіти та насолоджуватися природною красою та чаєм. Додайте невелику лавку або затишні, зручні крісла, й не забудьте про маленький столик для чашок.

Додайте захист від сонця

Багато рослин, що додають чай, потребують великої кількості сонячного світла, якого може бути забагато для насолоди в спекотний день. Додайте парасольку або інший захист від променів, щоб не перейматися через сонце.

Оберіть заспокійливі декоративні штрихи

Подумайте про дзвіночки, невеликий водний елемент або кілька каменів чи статую, щоб доповнити свій простір і зробити його більш розслабляючим.

Рослини для чайного саду є максимально простими / Фото Freepik

Які рослини обрати для чайного саду?

Ромашка. Вона добре відома своїм використанням у трав'яних чаях завдяки своїм заспокійливим властивостям.

Ехінацея. Це легка у вирощуванні, посухостійка рослина, яку радять додавати до чаю для підтримки імунної системи.

М'ята. Це одна з найкорисніших рослин, що додає особливого аромату напоям та сприяє заспокоєнню.

Троянда. Її також можна використовувати для створення чудового та ароматного чаю.

Лаванда. Навіть якщо не заварювати цю гарну рослину, її заспокійливий аромат стане чудовим доповненням до саду.

Лемонграс. Цю ароматну рослину також можна використовувати для приготування чудового чаю з цитрусовим ароматом.

Календула. Вона має протизапальні властивості та чудово підходить для заварювання чаю.

Яку ще тематику можна втілити у саду?

Сад – це простір, де можна дати фантазії розгулятися. Тут не обов'язково вирощувати тільки стандартний набір рослин, формуючи клумби. Можна також формувати тематичні куточки, роблячи своє подвір'я більш цікавим.

Зокрема, крім чайного саду, придивитися варто до казкового місячного саду, що оживає з настанням темряви. Якщо правильно обрати рослини й освітлення, він стане місцем спокою та натхнення в темну пору доби.