Однак краса не робить цю квітку одночасно легкою у догляді. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу фермерка та засновниця бренду lavandAnna Анна Збінська розповіла, як правильно доглядати за рослиною та чи варто обрізати кущі після цвітіння, щоб квітка почувалася добре.

Чи варто обрізати лаванду після цвітіння?

Як пояснила Анна Збінська, лаванду обов'язково потрібно обрізати після цвітіння, адже це стимулює ріст нових пагонів, а кущ не буде розвалюватися.

Фермерка каже, що річ у тім, що кущам безумовно потрібно зберігати правильну форму напівсфери для того, щоб вони розвивалися у своїй природі.

Також, за її словами, обрізання допомагає захистити лаванду від того, аби всередині кущ не дерев'янів.

Що ще варто знати про лаванду?

Сезон цвітіння лаванди припадає на літні місяці, тож восени настає час для зміни догляду за цією рослиною.

Зокрема, з початком нового сезону обов'язково варто перевірити, щоб кущі не були занадто густими та не розташовувалися близько один до одного. Крім того, серед інших необхідних етапів догляду – зміна режиму поливу.