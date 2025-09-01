Однако красота не делает этот цветок одновременно легким в уходе. В эксклюзивном интервью с фермером 24 Канала фермер и основательница бренда lavandAnna Анна Збинская рассказала, как правильно ухаживать за растением и стоит ли обрезать кусты после цветения, чтобы цветок чувствовал себя хорошо.

К теме Секреты лавандового рая: как ее выращивать и какие ошибки уничтожают кусты – интервью с фермером

Стоит ли обрезать лаванду после цветения?

Как объяснила Анна Збинская, лаванду обязательно нужно обрезать после цветения, ведь это стимулирует рост новых побегов, а куст не будет разваливаться.

Фермер говорит, что дело в том, что кустам безусловно нужно сохранять правильную форму полусферы для того, чтобы они развивались в своей природе.

Также, по ее словам, обрезки помогает защитить лаванду от того, чтобы внутри куст не деревенел.

Как цветет лаванда: смотрите видео

Что еще стоит знать о лаванде?

Сезон цветения лаванды приходится на летние месяцы, поэтому осенью наступает время для изменения ухода за этим растением.

В частности, с началом нового сезона обязательно стоит проверить, чтобы кусты не были слишком густыми и не располагались близко друг к другу. Кроме того, среди других необходимых этапов ухода – изменение режима полива.