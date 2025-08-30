В эксклюзивном интервью 24 Канала фермер и основательница бренда lavandAnna Анна Збинская рассказала об особенностях выращивания лаванды, какие ошибки допускают в уходе и как подготовить кусты к зимнему сезону.

Как из нескольких семян вырастить поле лаванды?

Как Вы начали выращивать лаванду и как удалось создать целое "фиолетовое море" на Житомирщине?

Все началось в 2018 году. Тогда мы решили посадить лаванду, но в то время еще не была в Украине настолько распространена эта культура. Мы начали искать саженцы, и уже в 2019 году высеяли первые семена. А в 2020 году полностью из семян мы засеяли все поле.

Наше поле – это тысяча кустов. Фактически, это тысяча семян, которым природа подарила эту жизнь.

Для нас это дело нашей жизни. Мы с мужем вместе выращиваем, вместе ухаживаем и создаем натуральную лавандовую продукцию. Это и косметические средства, и товары для дома.



Анна и Станислав выращивают лавандовое поле на Житомирщине / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Почему именно лаванда?

Это была скорее идея того, что хотелось бы видеть больше эстетического наслаждения вокруг, создать уютный уголок, который будет не только радовать нам глаз, но и приносить пользу. Именно лаванда с этим чрезвычайно справилась.



Анна и ее муж Станислав вместе выращивают лаванду / Фото, предоставленное 24 Каналу

Для справки. Анна Збинская выращивает лаванду со своим мужем Станиславом. Их "фиолетовое море" расположено в селе Костовцы, Житомирской области. Во время сезона цветения лаванды все желающие могут посетить поле и насладиться красотой этого места.

Как ухаживать за лавандой?

Нужно ли обрезать лаванду после цветения?

Лаванду обязательно нужно обрезать после цветения, ведь это стимулирует рост новых побегов, а куст не будет разваливаться. Дело в том, что ему безусловно нужно сохранять правильную форму полусферы для того, чтобы он развивался в своей природе.

Также обрезка помогает защитить лаванду от того, чтобы внутри куст не деревенел.



Как выращивать лаванду / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Какие распространенные ошибки в уходе за лавандой?

Самая большая ошибка – это чрезмерный полив. Это растение не требует много воды, и для него больший вред будет наносить именно застой воды, чем его отсутствие.

Вторая ошибка – это полное отсутствие обрезки. Без обрезки лаванда не будет развиваться так, как нужно, а впоследствии – просто у вас перестанет расти.

И третья ошибка – это высадка в тени. Лаванда обожает солнце и для того, чтобы она хорошо цвела, ее нужно сажать в солнечном месте. Если это будет тень или полутень, то она не будет развиваться настолько красиво.

Прихотлива ли лаванда в условиях для роста? Нуждается ли в удобрениях или же специальном уходе?

На самом деле лаванда не очень прихотлива в условиях для роста, ведь она любит солнечные места, а также любит песчаный или каменистый грунт.

В общем наши почвы являются для нее очень плодородными, и лаванда прекрасно растет на нашей территории.



Анна Збинская выращивает лаванду на Житомирщине / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Относительно удобрений, то они нужны минимальные. Это могут быть калийно-фосфорные удобрения. В то же время азотные будут давать больше зеленой массы, чем цветов.

Мы используем у себя на поле такое правило: лучше не добавить удобрений, чем дать их много. Так, в первые 5 лет роста кустов удобрения лучше применять минимально или вообще обойтись без них.

И, конечно, лаванда не терпит переувлажнения, ведь от этого куст может даже пропасть.

Как долго цветет лаванда и как подготовить кусты к осенне-зимнему периоду?

Как долго может цвести лаванда и что можно сделать для того, чтобы продлить ее цветение?

Лаванда цветет в течение 4 недель, и при правильной посадке, то есть на солнечном месте, мы можем обеспечить ее красивым цветением. Чтобы продлить цветение, можно добавлять азотные удобрения. Это сделает кусты лаванды яркими и гарантирует равномерное цветение.

Если хочется увидеть повторное цветение в один сезон, то есть летом и осенью, то для осеннего цветения мы должны срезать цветы немного раньше. Примерно – на второй неделе после начала цветения для того, чтобы лаванду стимулировать к появлению повторных цветов уже осенью. В таком случае новые цветы могут появиться ориентировочно в сентябре – октябре, а цвести будут до морозов.



Кусты лаванды во время сезона цветения / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Как подготовить лаванду к зиме?

Лаванду достаточно просто подготовить к зиме. В частности, нужно провести повторную обрезку, если она в этом нуждается. Например, вы срезали ее на второй – третьей неделе после цветения и она выпустила новые соцветия, то их нужно будет осенью срезать желательно или перед, или уже после первых морозов. Также необходимо разрыхлить почву, по возможности ее подмульчировать.

В нашей местности не нужно лаванду укрывать, ведь за счет укрытия кустов будет больший шанс того, что она будет запревать. Следим за формой куста, подрыхляем землю. В этом году, в частности, лаванда хорошо полита, поэтому можно не переживать за осенний полив и все будет хорошо.



Лавандовое поле во время сезона цветения / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Нужен ли лаванде особый уход осенью?

Мы должны понимать, что осенью нужно обрезать лаванду, если в этом есть необходимость. Также смотрим, чтобы кусты не были слишком загущены и не были слишком близко посажены друг к другу.

Если лаванда поливалась летом, то мы уменьшаем полив, но нужно учесть, что в этом году прошло достаточное количество осадков для лаванды, поэтому пока мы можем в основном забыть о поливе. Кроме того, можно внести немного калийно-фосфорных удобрений, потому что они укрепят сам куст и корневую систему, в частности, перед зимой.



Как ухаживать за лавандой / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Какие полезные свойства имеет лаванда?

Часто на просторах интернета можно увидеть, что лаванда защищает дом от вредителей. Действительно ли это так?

Да, на самом деле лаванду не любят насекомые, в частности моль, мухи и комары. Но это не значит, что их совсем не будет рядом с лавандой.

Если говорить, собственно, о самом поле или кусте лаванды, посаженном во дворе, то, конечно, эти насекомые будут ее скорее избегать, чем притягиваться.

По применению в доме, то аромат лаванды отгоняет насекомых, работает естественным репеллентом, однако это не панацея от всех вредителей. К примеру, колорадские жуки так же любят приходить к лаванде, как и к другим цветам.

Как можно использовать лаванду в быту? Какие свойства в этом плане имеет лаванда?

Лаванда имеет несколько очень приятных и хороших полезных свойств. Это и успокаивающее действие, и укрепление иммунитета, и ранозаживляющие свойства.

Используя лавандовую продукцию, полезные свойства цветов будут работать в таком комбо-режиме – и с нашей кожей, и с нашим организмом.



Эфирное масло лаванды / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Так, эфирные масла используют в ароматерапии, а также для положительного воздействия на кожу. Кроме того, лаванда имеет и антисептические свойства, а не только ранозаживляющие.

Есть также такое средство – лавандовый гидролат. Его используют как тоник для лица и волос или как термальную воду. Это абсолютно натуральный продукт, который не вредит организму и имеет все полезные свойства лаванды.



Гидролат лаванды / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Что такое гидролат? Гидролат – это цветочная или растительная вода, которую получают в процессе паровой дистилляции эфирных масел. Многие ошибочно считают, что гидролат – это просто дистиллированная вода, разведенная с эфирным маслом. Однако это не так. Эфирное масло не может раствориться в воде, а потому будет просто плавать на поверхности.



Гидролат образуется, когда через растительное сырье (в данном случае – лаванду) прогоняют водяной пар. После этого его охлаждают, чтобы снова получить воду, то есть – гидролат. На поверхности раствора собирается эфирное масло, а цветочная вода – опускается вниз. Поэтому 2 разных вещества легко разделяются по разным сосудам.





Как образуется гидролат / Фото "Фабрика вдохновения"



Источник: "Фабрика вдохновения"

Также не следует забывать об аромасаше. Они бывают разных вариантов: соцветия в мешочке или флорентийское саше – это плитка из соевого воска. Аромосаше хорошо влияют на нервную систему, а также наполняют дом приятным ароматом. Их можно раскладывать на вещах или даже класть под подушку.



Аромосаше из лаванды / Фото Анны Збинской, предоставленное 24 Каналу

Лавандовое мыло, аромосвечи, массажные свечи – очень много на самом деле есть полезных продуктов, которые будут работать с нашим телом и организмом в целом, с нашей кожей.



Натуральная свеча из лаванды / Фото Анны Збинской, предоставлено 24 Каналу

Они будут давать как эстетическое удовольствие, скажем, как зажигание свечи, так и, собственно, мы будем видеть положительное влияние для кожи, если применять эфирное масло или гидролат.