9 причин, чому варто покласти шматок мила у саду

Мило, яке зазвичай асоціюється з миттям рук і тіла, має безліч інших застосувань як у домі, так і на вулиці.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, його універсальність здатна здивувати навіть найдосвідченіших господарів. Як же можна небанально використовувати мило у саду, розповідаємо далі.

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Захист від тварин

Деякі тварини, наприклад зайці, можуть завдавати шкоди вашому саду. Використання мила з сильним запахом допоможе відлякати цих небажаних гостей. Повісьте шматок мила на огорожу або "посадіть" його у саду, закріпивши на палицях.

Боротьба з комахами

Мило може стати бар'єром також проти комах, зокрема мух чи комарів. Залиште шматочок біля уражених рослин або обробіть ним місця, через які комахи проникають у теплицю або інше приміщення.

Крім того, мильна піна допомагає позбутися попелиці, білокрилок та кліщів. Обережно нанесіть її на листя та стебла рослин, після чого змийте водою.

Разом з тим можете використовувати мило й для покращення репелентів. Мило додають у засоби проти комах, щоб зробити їх більш липкими. Для цього можна розтопити залишки мила та змішати з пестицидом.

Використання у компості

Додайте залишки мила у компост для боротьби з комахами та пліснявою. Переконайтеся, що мило не містить синтетичних барвників чи ароматизаторів.

Знищення бур'янів

Приготуйте засіб від бур'янів, змішавши розтоплене мило з білим оцтом. Розчин висушить бур’яни, але будьте обережні, щоб він не потрапив на корисні рослини.

Також якщо ви випадково зіткнулися з отруйним плющем, мило допоможе видалити рослинну олію, яка викликає подразнення.

Мило корисне не тільки для миття рук / Фото Freepik

Очищення рослин

Щоб листя рослин було чистим і здоровим, нанесіть мильну піну, протріть його вологою тканиною і залиште висихати.

Дезінфекція горщиків

Перед повторним використанням горщики слід очистити їх від залишків бруду, бактерій та цвілі за допомогою мила.

Очищення інструментів

Мийте садовий інструмент з милом після кожного використання, щоб запобігти поширенню шкідників і хвороб. Після миття висушіть інструменти, щоб уникнути іржі.

Змащування інструментів

Нанесіть мило на леза ріжучих інструментів. Це запобігає іржавінню та полегшує роботу з ними.

Очищення рук

Після роботи в саду використовуйте мило для миття рук просто на місці, змиваючи бруд шлангом. Щоб уникнути потрапляння бруду під нігті, нанесіть сухе мило перед початком роботи.