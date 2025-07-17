Найгірша річ, яку можна використовувати для прибирання кухні

Кухня – це місце, де ми не лише готуємо їжу, а й створюємо домашній затишок для себе, родини та друзів. Саме тому важливо підтримувати її максимально чистою, щоб уникнути харчових отруєнь і небезпечних бактерій.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі звичні засоби для прибирання можуть тільки погіршувати ситуацію. Чому варто бути уважнішими до того, чим ви чистите кухню, і яку альтернативу обрати, розповідаємо далі.

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Чим ніколи не можна мити кухню?

Найгірше, що ви можете використовувати для прибирання кухні, – це губка, особливо та, яка пролежала у вас на раковині кілька днів або тижнів, адже вона часто є найбруднішим предметом у домі.

Через постійну вологість і часті залишки їжі губка стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій, включаючи кишкову паличку.

Дослідження показують, що під час протирання стільниць, ручок техніки чи дверей ви можете поширити до восьми мільйонів бактерій на кожну поверхню.

Якщо ви не хочете поширювати бактерії по кухні, дезінфікуйте губку після кожного використання та замінюйте її не рідше ніж раз на два тижні.

Які ще речі приховують небезпеку?

Ще одна небезпека – улюблені бавовняні кухонні рушники. Вони також накопичують вологу та бруд, сприяючи розмноженню бактерій. Особливо небезпечно, коли одним рушником витирають і стільниці, і руки, і іноді навіть підлогу.

Не всі речі однаково добре підходять для прибирання / Фото Freepik

Щоб зменшити ризики, використовуйте окремі рушники для різних цілей, а також міняйте кухонні рушники щодня й після кожного використання періть їх при високій температурі.

Чим можна прибирати кухню?

Найкраща альтернатива для прибирання кухні – серветки з мікрофібри. Це синтетичний матеріал, волокна якого мають унікальну будову: вони розщеплені, що дозволяє краще поглинати вологу, збирати пил і захоплювати бактерії.

До слова, щоб не ускладнювати собі життя з прибиранням, варто впровадити 8 щоденних звичок, що справді працюють.