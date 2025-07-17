Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые привычные средства для уборки могут только ухудшать ситуацию. Почему стоит быть внимательнее к тому, чем вы чистите кухню, и какую альтернативу выбрать, рассказываем далее.

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Чем никогда нельзя мыть кухню?

Худшее, что вы можете использовать для уборки кухни, – это губка, особенно та, которая пролежала у вас на раковине несколько дней или недель, ведь она часто является самым грязным предметом в доме.

Из-за постоянной влажности и частых остатков пищи губка становится идеальной средой для размножения бактерий, включая кишечную палочку.

Исследования показывают, что во время протирания столешниц, ручек техники или дверей вы можете распространить до восьми миллионов бактерий на каждую поверхность.

Если вы не хотите распространять бактерии по кухне, дезинфицируйте губку после каждого использования и заменяйте ее не реже чем раз в две недели.

Какие еще вещи скрывают опасность?

Еще одна опасность – любимые хлопковые кухонные полотенца. Они также накапливают влагу и грязь, способствуя размножению бактерий. Особенно опасно, когда одним полотенцем вытирают и столешницы, и руки, и иногда даже пол.

Не все вещи одинаково хорошо подходят для уборки / Фото Freepik

Чтобы уменьшить риски, используйте отдельные полотенца для различных целей, а также меняйте кухонные полотенца ежедневно и после каждого использования стирайте их при высокой температуре.

Чем можно убирать кухню?

Лучшая альтернатива для уборки кухни – салфетки из микрофибры. Это синтетический материал, волокна которого имеют уникальное строение: они расщеплены, что позволяет лучше поглощать влагу, собирать пыль и захватывать бактерии.

К слову, чтобы не усложнять себе жизнь с уборкой, стоит внедрить 8 ежедневных привычек, что действительно работают.