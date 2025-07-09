Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, по словам профессионалов по уборке, регулярное выполнение нескольких простых задач может не только поддержать порядок, но и уменьшить потребность в масштабных генеральных уборках. Восемь полезных привычек, которые стоит взять на вооружение, рассказываем далее.

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Замените кухонное полотенце

Грязные или мокрые полотенца не только выглядят неопрятно, но и могут распространять бактерии. Потратьте несколько секунд, чтобы заменить их – или на чистый тканевый, или на бумажный вариант.

Протрите кухонную раковину и кран

Раковина быстро накапливает грязь, жир и неприятные запахи. Ежедневное протирание крана и поверхности раковины займет меньше минуты, но поможет избежать более серьезных загрязнений.

Смойте раковину в ванной

Засохшая зубная паста выглядит неэстетично и затрудняет чистку впоследствии. Просто смойте ее сразу после чистки зубов – и раковина останется чистой без лишних усилий.

Протрите столешницу в ванной

Капли воды, косметика и пудра накапливаются очень быстро. Храните салфетки под рукой и вытирайте поверхности ежедневно – это поможет избежать слоя грязи.

Регулярная мелкая уборка будет поддерживать чистоту / Фото Freepik

Сложите одежду в корзину

Разбросанная по комнате одежда создает впечатление хаоса. Вместо того, чтобы откладывать – просто сразу бросайте вещи в корзину для белья.

Разгрузите тумбочку

Стаканы, книги, упаковки – ночной столик часто превращается в свалку мелочей. Одна минута на сортировку вернет пространству опрятный вид.

Сортируйте почту сразу

Куча конвертов на столе или шкафу мгновенно создает ощущение беспорядка. Сортируйте почту в день получения: хлам сразу выбрасывайте, остальные – кладите в отведенное место.

Убирайте мелкие загрязнения сразу

Разлили сок? Насыпались крошки? Вместо того, чтобы игнорировать – вытрите сразу. Это не займет и минуты, зато избавит от необходимости мыть пол полностью позже.

К слову, чтобы не усложнить себе наведение порядка дома, некоторые тренды в уборке профессионалы советуют игнорировать.