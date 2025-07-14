Однако сода категорически запрещена для чистки некоторых вещей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Почему нельзя чистить содой металлы?

Пищевая сода может быть очень вредной для некоторых металлов. Так, ювелирные изделия и некоторые металлические детали ни в коем случае нельзя ею чистить. Пищевая сода может поцарапать поверхность, а в некоторых случаях – вызвать изменение цвета изделия или его потускнение.

Почему нельзя чистить содой электронику?

Если на кухонной бытовой технике есть пятна жира, то может показаться, что от них можно избавиться с помощью пищевой соды. Однако это очень плохая идея. Во-первых, сода может серьезно поцарапать поверхности, а во-вторых – она может попасть внутрь техники, что станет причиной еще более серьезных проблем.

Почему нельзя чистить содой мраморные и гранитные столешницы?

Пищевая сода не лучшее средство для чистки мраморных или гранитных столешниц. Она может ей существенно поцарапать и сделать их тусклыми. Такие поверхности лучше всего чистить специальным раствором из воды и обычного средства для мытья посуды.



Почему сода не универсальное средство для уборки / Фото Freepik

Почему нельзя чистить содой деревянную мебель и полы?

Любые элементы из дерева и пол не рекомендуют чистить содой. Это также станет причиной тусклости, а также она может повлиять на герметики и защитные масла на дереве.

Почему нельзя чистить содой кожу?

Сода – это абразив, а кожа к таким элементам очень чувствительна. Поэтому, кожаные диваны и кресла ни в коем случае нельзя чистить содой, ведь их можно легко поцарапать или ускорить износ поверхности.

Почему нельзя чистить содой стеклянную посуду или зеркала?

Стеклянная посуда и зеркала, как и в предыдущих случаях, могут легко поцарапаться от соды. Кроме того, после такого "очищения" посуда будет мутной, а зеркало – с разводами.

К слову, содой можно почистить ковры в доме. Она не только удаляет грязь, но и неприятные запахи, которые могут накапливаться в ворсе.