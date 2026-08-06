Чим освітити вітальню у 2026 році: 5 альтернатив "класичній" люстрі

Стельова люстра часто здається найпростішим рішенням для освітлення вітальні. Проте одного світильника зазвичай недостатньо, щоб рівномірно освітити весь простір. Дизайнери радять доповнювати його іншими джерелами світла, розташованими в різних зонах кімнати.

Atmosfera Magazine назвало 5 сучасних альтернатив класичній люстрі.

Що повісити у вітальні замість стельового світтильника?

Трекові світильники

Трекові системи забезпечують верхнє освітлення без прив'язки до однієї точки на стелі. Вони легко налаштовуються та дозволяють змінювати напрямок світла залежно від потреб.

Такі системи мають сучасний і лаконічний вигляд, тому чудово пасують мінімалістичним інтер'єрам.

Водночас вони можуть стати цікавим контрастом і в класичній вітальні. Завдяки прямим і вигнутим секціям трекові світильники можна компонувати у різних конфігураціях, а за потреби – додавати нові прожектори або змінювати їхнє розташування.

Трекові світильники – чудова заміна люстрі / Фото Filorail by iGuzzini

Настінні бра

Елегантні та ненав'язливі бра можуть повністю замінити люстру.

Перед встановленням варто визначитися з потужністю світильників і напрямком світла: воно може бути спрямоване вгору, до стелі, або вниз.

Настінні світильники здатні не лише освітлювати кімнату, а й стати важливим елементом декору. Їх можна встановлювати поодинці або симетричними парами.

Настінні бра стають важливим елементом декору / Фото Calamaio by Oluce

Настінні лампи з поворотним кронштейном

Такі світильники нагадують бра, але завдяки довгому рухомому кронштейну можуть освітлювати простір зверху, наприклад над диваном. Вони бувають як компактними й мінімалістичними, так і більш виразними за дизайном.

Водночас варто враховувати, що, подібно до люстри, такі лампи можуть дещо обмежувати можливості перестановки меблів. Проте вони дозволяють організувати верхнє освітлення без зміни існуючої електропроводки.

Одна з альтернатив класичній люстрі – настінна лампа з поворотним кронштейном / Counterbalance by.Luceplan

Арковий торшер

Аркові торшери стали популярними після появи культової моделі Arco, створеної братами Кастільйоні для Flos у 1962 році.

Їхня головна особливість – довга вигнута стійка, яка дозволяє розмістити джерело світла над диваном або столом без монтажу на стелі. Такий торшер можна встановити будь-де, де є електрична розетка. Він поєднує практичність із позачасовим дизайном і залишається одним із найефектніших рішень для вітальні.

Арковий торшер – цікаве рішення для вітальні / Фото Ozz by Miniforms

Поєднання торшерів і настільних ламп

Використання кількох мобільних джерел світла допомагає створити м'яке та затишне освітлення, яке легко адаптувати до різних занять.

Торшери ідеально підходять для читання або створення загального атмосферного світла, а настільні лампи забезпечують комфортне приглушене освітлення під час перегляду телевізора чи вечірніх розмов із друзями.

Використовуйте кілька джерел освітлення / Фото Serpente by Martinelli Luce