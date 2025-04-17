Ідеальний день для очищення: що обов'язково треба прибрати на Чистий четвер

Чистий четвер – це один з важливих днів Великого посту, що традиційно передує Великодню. Цей день вважається особливим та в народі його пов'язують з очищенням.

Згідно з традицією, на Чистий четвер слід здійснити очищення душі та тіла, а також особливе прибирання в домі, щоб зустріти Великдень у чистоті й гармонії. Що обов'язково треба прибрати в цей день, розповідає 24 Канал.

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Прибирання в будинку

Очищення будинку символізує очищення душі, тож чистий четвер – це день, коли потрібно зробити генеральне прибирання. Особливу увагу варто приділити тим місцям, які часто залишаються непоміченими під час звичайного прибирання: за меблями, на підвіконнях, у кутах.

Миття вікон та дверей

Чистий четвер – це час, коли варто помити вікна та двері. Це пов'язано з народним повір'ям, що через чисті вікна в оселю проникає світло і благословення. У традиціях багатьох народів саме вікна і двері символізують доступ до дому зовнішнього світу, тому важливо, щоб вони були чистими.

До речі, для того, щоб вікна нарешті блищали чистотою, важливо залишити один популярний лайфхак для миття у минулому, оскільки він більше не працює.

Чистота на кухні

Особливу увагу варто приділити кухні. Чистка духовок, плит, холодильників та інших кухонних приладів не лише допомагає створити порядок у домі, а й служить підготовкою до святкових приготувань.

Миття вікон є традиційним для Чистого четверга / Фото Freepik

Позбавлення від непотрібного

Чистий четвер також є чудовою нагодою для позбавлення від старих речей, які накопичилися у домі. Це можуть бути непотрібні старі книги, одяг, поламані предмети побуту. Позбувшись зайвого, ми відкриваємо простір для нового.

Викидання старих продуктів

Також важливо на Чистий четвер викинути продукти, які втратили свіжість або вже давно лежать у холодильнику. Це символічний жест, який також є очищенням і підготовкою до свята.

Прибирання на вулиці

У народних традиціях важливо не лише здійснити прибирання в оселі, але й в зовнішньому просторі – на подвір'ї та в саду. Згідно з народними віруваннями, така чистота також приносить удачу і добробут в домівку.