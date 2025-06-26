Справжня капсула часу: власник будинку зірвав стару підлогу та знайшов артефакти 1950-х років

У столітньому будинку користувач Reddit виявив несподіваний "шматочок історії" – старі газети, якими колись вистелили підлогу під лінолеумом.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, публікація з цією знахідкою викликала захоплення спільноти. Як виглядають газети, розповідаємо далі.

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Як чоловік знайшов капсулу часу під підлогою

Користувач поділився фотографіями кількох газет, що збереглися в досить доброму стані. Серед них – рекламні оголошення, списки фільмів і навіть старі комікси. За припущеннями автора та коментаторів, ці випуски датуються приблизно 1951 роком.

Будинок, у якому знайшли газети, збудований орієнтовно в 1910-х роках. Автор зазначає, що лінолеум був укладений без клею – він легко знявся, відкривши несподіваний архів під ногами.

Як виглядає знахідка: дивіться фото

Цей випадок викликав не лише ностальгію, а й жваве обговорення про те, як колись газети детально описували повсякденне життя у невеликих містах. "Мені завжди подобалися ці газети з маленьких містечок, які повідомляють про те, хто куди поїхав і хто приїхав", "Уявіть, що ви просто відвідали родину – і це стає новиною!", – писали люди.

Багато користувачів порадили зберегти цю знахідку: оформити газети в рамку або зробити з них елемент декору. На думку спільноти Reddit, це не просто підлогова підкладка, а справжня культурна цінність, яка дає змогу зазирнути в життя кількох поколінь тому.

До слова, нещодавно під час ремонту інший джекпот під килимом знайшла ще одна власниця будинку.