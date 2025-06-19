Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у відео, яке стрімко набирає популярності в тікток, жінка відклеює старий килим, а під ним знаходить ідеально збережену вікторіанську плитку. Як вона виглядає, розповідаємо далі.

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Як пара знайшла антикварну плитку вдома

Кліп, опублікований Серен та Рісом на акаунті @our_edwardian_reno, зібрав понад 513 000 переглядів з моменту публікації.

У короткому ролику, що супроводжується лише лаконічним підписом, видно, як відкриття плитки з візерунком блакитних зірок на білому тлі викликає справжнє захоплення у власниці житла.

Як виглядає вінтажна плитка: дивіться відео

Згідно з іншими дописами на сторінці, плитку виявили в день, коли подружжя встановлювало нові двері до коридору.

Знахідка викликала бурю емоцій серед глядачів. "Святий боже. Мрія знайшлася прямо тут!", "Я б втратив життя, якби це дізнався!", "Навіщо комусь приховувати таку красу?", "Це абсолютна досконалість", – писали люди.

До слова, подібні відкриття стаються доволі часто. Так, нещодавно подружжя під час ремонту виявило 245-річні двері, шоковане тим, куди вони ведуть.