Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, ролик, що зняли в Англії, переглянули понад 279 тисяч разів. Як знайшли милу записку та що про неї відомо, розповідаємо далі.

До теми Домашнє відкриття з минулого: знайдена записка 1989 року зворушила тисячі користувачів соцмереж

Що відомо про зворушливе послання зі стіни

Записку знайшли під час ремонту старого будинку, у якому колись жили дідусь і бабуся автора відео. За словами чоловіка, його дідусь помер у 1986 році, а послання залишив у стіні за два роки до цього.

Я його ніколи не зустрічав, він помер, коли я народився,

– йдеться у підписі до ролика.

У відео глядачі бачать рукописне послання на верхній частині стіни біля сходів. У ньому дідусь звертається до майбутніх мешканців дому.

Вітаю всіх. Поки ви це читатимете, я буду в тому величезному голубнику на небі. Я просто хочу, щоб ви знали, що я вас усіх дуже-дуже люблю. Бережіть себе. І завжди любіть одне одного. Ваш старий тато,

– написав чоловік.

Як виглядає лист з минулого / Фото @jayrose_nufc

Автор відео додає, що записку знайшли приблизно 15 років тому, але лише нещодавно вирішили зняти й опублікувати відео. Його бабуся була глибоко зворушена, коли вперше побачила напис.

В описі до публікації онук згадує, що дідусь мав голубник у саду, був працьовитим чоловіком і дуже любив свою родину.

Коментарі ж під відео про цю історію були сповнені зворушення. "Довели мене до сліз", "Просто чудово, безцінно", "Це не можна купити, просто не можна, безцінний найкращий подарунок у світі", – писали люди.

До слова, не завжди знайдені у старому житлі записки є чимось приємним або зворушливим. Так, подружжя з Вашингтона навпаки виявило загадкове попередження.