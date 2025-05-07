Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, кілька тижнів тому під час обговорення розміщення меблів подружжя натрапило на записку, що змінила їхнє ставлення до власної оселі. Про що у ній йшлося, розповідаємо далі.

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Несподівана знахідка в шафі

У верхній частині кухонної шафи Аніта помітила щось незвичне.

Я нахилилася під певним кутом і побачила, що там щось є. Це був згорнутий аркуш, заклеєний скотчем, добре захований – його не було видно, якщо дивитись прямо,

– розповідає вона.

Коли пара розгорнула папірець, перед ними з’явилося лаконічне, але тривожне повідомлення з п’яти слів: "Не заглядайте під підлогу".

На зворотному боці аркуша був надрукований набір чисел: 29065300489382. Подружжя одразу спробувало з’ясувати значення цього коду, але безуспішно.

Як виглядає записка: дивіться фото

Ми намагалися знайти цей номер через Google, розділяли його на частини, порівнювали з поштовим індексом, датою будівництва будинку – нічого не збіглося,

– каже Аніта.

Намагаючись знайти пояснення, вони поділилися знахідкою на Reddit, сподіваючись на допомогу з боку спільноти. Користувачі висували різні теорії – від жарту попередніх власників до припущень про приховану кімнату чи таємничий сховок.

Один з коментаторів навіть припустив, що перша частина числа пов’язана з моделлю зброї, а інша – з бібліотечним ідентифікатором посібника для приватних детективів.

Попри численні здогадки, остаточної відповіді досі немає. Деякі користувачі радили подружжю використовувати інспекційні камери, щоб без шкоди дослідити простір під підлогою. Інші були переконані, що попередній мешканець вирішив пожартувати.

Втім, Аніта та її чоловік не поспішають забувати про знахідку.

Можливо, колись ми все ж зазирнемо під підлогу. Просто, щоб дізнатися,

– зазначає жінка.

Поки що ж таємниця залишатиметься нерозгаданою.

До речі, від попередніх власників новим мешканцям можуть діставатися не тільки записки. Інша пара купила дім, але також не була готова до того, що залишив їм колишній господар.