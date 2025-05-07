Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, несколько недель назад при обсуждении размещения мебели супруги наткнулись на записку, что изменила их отношение к собственному дому. О чем в ней говорилось, рассказываем далее.

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Неожиданная находка в шкафу

В верхней части кухонного шкафа Анита заметила что-то необычное.

Я наклонилась под определенным углом и увидела, что там что-то есть. Это был свернутый лист, заклеенный скотчем, хорошо спрятанный – его не было видно, если смотреть прямо,

– рассказывает она.

Когда пара развернула бумажку, перед ними появилось лаконичное, но тревожное сообщение из пяти слов: "Не заглядывайте под пол".

На обратной стороне листа был напечатан набор чисел: 29065300489382. Супруги сразу попытались выяснить значение этого кода, но безуспешно.

Как выглядит записка: смотрите фото

Мы пытались найти этот номер через Google, разделяли его на части, сравнивали с почтовым индексом, датой строительства дома – ничего не совпало,

– говорит Анита.

Пытаясь найти объяснение, они поделились находкой на Reddit, надеясь на помощь со стороны сообщества. Пользователи выдвигали различные теории – от шутки предыдущих владельцев до предположений о скрытой комнате или таинственном тайнике.

Один из комментаторов даже предположил, что первая часть числа связана с моделью оружия, а другая – с библиотечным идентификатором пособия для частных детективов.

Несмотря на многочисленные догадки, окончательного ответа до сих пор нет. Некоторые пользователи советовали супругам использовать инспекционные камеры, чтобы без вреда исследовать пространство под полом. Другие были убеждены, что предыдущий жилец решил пошутить.

Впрочем, Анита и ее муж не спешат забывать о находке.

Возможно, когда-то мы все же заглянем под пол. Просто, чтобы узнать,

– отмечает женщина.

Пока же тайна будет оставаться неразгаданной.

Кстати, от предыдущих владельцев новым жильцам могут доставаться не только записки. Другая пара купила дом, но также не была готова к тому, что оставил им бывший хозяин.