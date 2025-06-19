Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, в видео, которое стремительно набирает популярность в тикток, женщина отклеивает старый ковер, а под ним находит идеально сохранившуюся викторианскую плитку. Как она выглядит, рассказываем далее.

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Как пара нашла антикварную плитку дома

Клип, опубликованный Серен и Рисом на аккаунте @our_edwardian_reno, собрал более 513 000 просмотров с момента публикации.

В коротком ролике, сопровождающемся лишь лаконичной подписью, видно, как открытие плитки с узором голубых звезд на белом фоне вызывает настоящий восторг у владелицы жилья.

Как выглядит винтажная плитка: смотрите видео

Согласно другим сообщениям на странице, плитку обнаружили в день, когда супруги устанавливали новые двери в коридор.

Находка вызвала бурю эмоций среди зрителей. "Святой боже. Мечта нашлась прямо здесь!", "Я бы потерял жизнь, если бы это узнал!", "Зачем кому-то скрывать такую красоту?", "Это абсолютное совершенство", – писали люди.

К слову, подобные открытия происходят довольно часто. Так, недавно супруги во время ремонта обнаружили 245-летние двери, шокированы тем, куда они ведут.