Чоловік поклав плитку у ванній і лише потім усвідомив свою помилку: соцмережі розділились

У тікток набирає популярності відео подружжя, яке під час ремонту виявило невідповідність кольору плитки у своїй новій ванній кімнаті.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, кліп, опублікований парою, зібрав понад 2,3 мільйона переглядів та викликав палкі обговорення, чи варто взагалі звертати увагу на таку помилку. Що ж пішло не так з плиткою, розповідаємо далі.

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Яка помилка сталася з плиткою?

На відео видно, як чоловік помічає, що плитка біля підлоги душової кабіни відрізняється за відтінком.

Я чесно не розумію. Як таке сталося?,

– запитує він, уважно розглядаючи стіну.

Його дружина тим часом вмикає світло, і відмінність у кольорі стає ще помітнішою. Подружжя з подивом обговорює, як плитка з однієї партії може виглядати так різно.

Як виглядає плитка: дивіться відео

Коментарі під відео розділилися: частина користувачів відверто здивувалася, чому пара так емоційно реагує на незначну різницю кольору. Деякі припустили, що це жарт.

Водночас чимало користувачів захищали плитку й заспокоювали подружжя. "Натуральна плитка завжди має різницю в кольорі", – писали вони, додаючи, що відмінності кольору насправді додають ванній кімнаті автентичності та природності.

Дехто навіть надав технічне пояснення ситуації. Наприклад, один користувач написав, що справа може бути в розташуванні плитки при укладанні. Інші зазначали, що така різноманітність кольору властива саме натуральним матеріалам і не є помилкою.

До слова, така ситуація – не рідкість. Інший чоловік теж витратив день на монтаж плитки в душі й лише потім усвідомив помилку.