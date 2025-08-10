Укр Рус
Чоловік провалився у землю у дворі будинку 1900-х років: що знайшли у підземному просторі
10 серпня, 09:34
Чоловік провалився у землю у дворі будинку 1900-х років: що знайшли у підземному просторі

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Чоловік провалився ногою в землю у дворі будинку 1900-х років, виявивши отвір діаметром 45 сантиметрів і глибиною понад 3 метри.
  • Порожнина може бути старою септичною системою. Однак користувачі Reddit висловлюють різні здогадки щодо знахідки: від цистерни до бомбосховища.

Публікація, у якій користувачка Reddit поділилась загадковою історією про те, як її чоловік ногою провалився у землю, швидко зібрала понад 3100 вподобань і сотні коментарів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, усе почалося з невинної прогулянки подвір’ям біля будинку 1900 року побудови. Що пішло не так і до якого відкриття це призвело, розповідаємо далі.

До теми Довелося викликати поліцію: жінка під час ремонту зробила жахливе відкриття в підвалі

Що приховував задній двір будинку?

Як описує жінка у своєму дописі, її чоловік буквально провалився ногою в землю до рівня вище коліна. На щастя, він не постраждав, але знахідка, яку виявили у результаті, була більш ніж дивною. 

Діра, в яку потрапив чоловік, має діаметр близько 45 сантиметрів і глибину понад 3 метри. Виявилося, що отвір розширюється на певному рівні, але оцінити розміри порожнини складно. 

Поруч пролягають міські комунікації, але будинок стоїть у місцевості, яка до 1950-х років була сільськогосподарською. Ймовірно, будівля мала автономні системи водопостачання та каналізації.

Як виглядає діра: дивіться фото

Після огляду, один з інженерів припустив, що порожнина може бути залишком старої септичної системи або цистерною, і порадив подружжю залити її бетоном після консультації з фахівцями.

Авторка планує звернутися до історичних документів міста, аби дізнатись більше. Тим часом користувачі Reddit активно будують свої здогадки: це може бути старий колодязь, цистерна, навіть бомбосховище. 

Дехто ж зауважив, що цемент виглядає занадто сучасно для старих систем, інші навпаки бачать у цьому залишки сільської інфраструктури.

До слова, інше подружжя знайшло на своїй ділянці загадковий вантажний контейнер.