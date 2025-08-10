Публикация, в которой пользовательница Reddit поделилась загадочной историей о том, как ее муж ногой провалился в землю, быстро собрала более 3100 лайков и сотни комментариев.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, все началось с невинной прогулки по двору возле дома 1900 года постройки. Что пошло не так и к какому открытию это привело, рассказываем далее.

Что скрывал задний двор дома?

Как описывает женщина в своей заметке, ее муж буквально провалился ногой в землю до уровня выше колена. К счастью, он не пострадал, но находка, которую обнаружили в результате, была более чем странной.

Дыра, в которую попал мужчина, имеет диаметр около 45 сантиметров и глубину более 3 метров. Оказалось, что отверстие расширяется на определенном уровне, но оценить размеры полости сложно.

Рядом пролегают городские коммуникации, но дом стоит в местности, которая до 1950-х годов была сельскохозяйственной. Вероятно, здание имело автономные системы водоснабжения и канализации.

Как выглядит дыра: смотрите фото

После осмотра, один из инженеров предположил, что полость может быть остатком старой септической системы или цистерной, и посоветовал супругам залить ее бетоном после консультации со специалистами.

Автор планирует обратиться к историческим документам города, чтобы узнать больше. Между тем пользователи Reddit активно строят свои догадки: это может быть старый колодец, цистерна, даже бомбоубежище.

Некоторые же заметил, что цемент выглядит слишком современно для старых систем, другие наоборот видят в этом остатки сельской инфраструктуры.

