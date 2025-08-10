Мужчина провалился в землю во дворе дома 1900-х годов: что нашли в подземном пространстве
- Мужчина провалился ногой в землю во дворе дома 1900-х годов, обнаружив отверстие диаметром 45 сантиметров и глубиной более 3 метров.
- Полость может быть старой септической системой. Однако пользователи Reddit высказывают разные догадки относительно находки: от цистерны до бомбоубежища.
Публикация, в которой пользовательница Reddit поделилась загадочной историей о том, как ее муж ногой провалился в землю, быстро собрала более 3100 лайков и сотни комментариев.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, все началось с невинной прогулки по двору возле дома 1900 года постройки. Что пошло не так и к какому открытию это привело, рассказываем далее.
Что скрывал задний двор дома?
Как описывает женщина в своей заметке, ее муж буквально провалился ногой в землю до уровня выше колена. К счастью, он не пострадал, но находка, которую обнаружили в результате, была более чем странной.
Дыра, в которую попал мужчина, имеет диаметр около 45 сантиметров и глубину более 3 метров. Оказалось, что отверстие расширяется на определенном уровне, но оценить размеры полости сложно.
Рядом пролегают городские коммуникации, но дом стоит в местности, которая до 1950-х годов была сельскохозяйственной. Вероятно, здание имело автономные системы водоснабжения и канализации.
Как выглядит дыра: смотрите фото
После осмотра, один из инженеров предположил, что полость может быть остатком старой септической системы или цистерной, и посоветовал супругам залить ее бетоном после консультации со специалистами.
Автор планирует обратиться к историческим документам города, чтобы узнать больше. Между тем пользователи Reddit активно строят свои догадки: это может быть старый колодец, цистерна, даже бомбоубежище.
Некоторые же заметил, что цемент выглядит слишком современно для старых систем, другие наоборот видят в этом остатки сельской инфраструктуры.
