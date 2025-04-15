Чоловік витратив день на монтаж плитки в душі й лише потім усвідомив помилку: що пішло не так

Ремонт став частиною повсякденного життя для великої кількості власників житла. Винятком не виявився й чоловік з Айдахо, батько сімейства, який понад два роки працював над реконструкцією ванної кімнати.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, усе почалося із запліснявілої підлоги, яку потрібно було замінити, а завершилося облаштуванням повністю нової душової кабіни. Однак у цьому процесі дещо пішло не так. Що сталося, розповідаємо далі.

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Як чоловік помилився під час укладання плитки у ванній

Хоча це був його перший серйозний досвід у роботі з плиткою, чоловік не злякався обсягу робіт – йому довелося переробити близько 90% простору.

Допомоги майже не було: лише поради від батька та підтримка дружини, яка дозволила втілювати будь-які ідеї на власний розсуд.

Коли ремонт було завершено, чоловік, відчуваючи гордість за результат, вирішив поділитися фото в соціальних мережах. Однак саме в той момент він помітив деталь, яка вислизнула з уваги під час роботи.

Щоб дізнатися, чи буде помилка помітна стороннім, він звернувся до користувачів Reddit із запитанням.

Чоловік помилився під час укладання плитки / Фото @RigoMortize

Я витратив день на укладання плитки, але помітив помилку лише на фото. Дружина каже залишити як є. Це помітно?,

– поцікавився він.

Уважні користувачі все ж побачили проблему – одна з плиток на нижньому бортику душу була повернута на 90 градусів. Утім, більшість коментарів були підтримувальними: хтось назвав це дизайнерським рішенням, інші запевнили, що цього взагалі не буде видно за засобами для догляду за тілом.

Сам чоловік зізнався, що спершу розмірковував, чи не зняти плитку та виправити все, але врешті вирішив залишити як є, адже попри дрібні огріхи, результат ремонту має для родини набагато глибше значення.

До слова, нещодавно ще одна жінка намагалась зробити швидке оновлення ванної, але ремонт пішов не за планом.