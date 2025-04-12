Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, її чоловік Стівен вирішив використати цей час, щоб зробити для неї дещо абсолютно несподіване: перетворити холодний, недобудований підвал на затишну, стильну творчу студію. Як тепер виглядає простір, розповідаємо далі.

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Як чоловік переробив підвал на простір мрії для своєї дружини

Раніше цей простір у їхньому будинку був місцем, де Ешлі розвивала свій бізнес – вебсайт, присвячений в’язанню гачком. Та попри її неймовірні зусилля і години знімання відео й фото, умови роботи були далекими від ідеальних. Сіра бетонна підлога, обшарпані стіни, старі іржаві полиці та кухонний стіл замість робочого – усе це не сприяло натхненню.

Стівен, який безмежно пишається своєю дружиною та її проєктом, відчував сором за те, в яких умовах їй доводиться працювати. І саме це відчуття, разом із глибокою любов’ю, підштовхнуло його до змін.

Коли Ешлі повідомила, що їде у відрядження, Стівен зрозумів – це його шанс. Він витратив місяць на планування, купив усі необхідні матеріали, організував логістику, залучив родину до допомоги й почав діяти.

За тиждень він повністю очистив кімнату, поклав нову підлогу, побудував стіни, розвів електрику, встановив гіпсокартон.

Як підвал виглядав до ремонту: дивіться фото

Я сприйняв це як шанс перетворити підвал на кімнату, яку вона могла б дійсно використовувати. Щоб віддячити їй за те, як вона багато робить для роботи та для сім’ї. Я люблю дивувати, і робити те, що вона ніколи не думала, що станеться, – це справжній сюрприз,

– поділився чоловік.

Коли Ешлі повернулася додому, її спершу охопив шок, а потім хвиля емоцій. Вона не могла повірити, що підвал перетворився на стильну студію з приємним дизайном і зручними меблями.

Ще кілька вихідних вони разом завершували оформлення: обирали кольори, фарбували, ставили меблі, тож тепер повноцінний робочий простір готовий.

Фото перетворення приміщення Стівен виклав на Reddit, де його історія зібрала понад 77 000 вподобань. Люди аплодували не лише майстерності, а й неймовірному вчинку, що став проявом щирих почуттів.

До речі, незвичне перетворення можливе не лише у підвалі. Так, нещодавно одна жінка здивувала соцмережі тим, який нестандартний дизайн кухні обрала.