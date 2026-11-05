Одна батарея пече, інша холодна: що заважає теплу дістатися всіх кімнат

В одній кімнаті доводиться відчиняти вікно через спеку, а в іншій навіть із увімкненим опаленням прохолодно. Причина може ховатися в тому, як гаряча вода розподіляється між радіаторами.

Чому батареї нагріваються нерівномірно та коли допоможе балансування системи – розповіли експерти Adevarul.

Чому одні батареї гарячі, а інші ледь теплі?

Якщо частина радіаторів швидко прогрівається, а решта помітно відстає, це може свідчити про нерівномірну циркуляцію теплоносія. Одні батареї отримують достатній потік гарячої води, інші – недостатній.

У такому випадку може знадобитися гідравлічне балансування – налаштування потоку через радіатори. Воно допомагає розподілити тепло відповідно до потреб кімнат. Однак балансування допомагає саме за проблем із розподілом води: повітря, засмічення чи несправний клапан потребують іншого рішення.

Що може підказати холодна ділянка радіатора?

Перед регулюванням варто з'ясувати, як саме прогрівається батарея.

Холодний верх і теплий низ часто вказують на повітря всередині. Додатковою ознакою може бути булькання. Повітря заважає воді заповнювати радіатор, тому його частина залишається холодною.

часто вказують на повітря всередині. Додатковою ознакою може бути булькання. Повітря заважає воді заповнювати радіатор, тому його частина залишається холодною. Гарячий верх і виразно холодний низ можуть свідчити про накопичення осаду. У такій ситуації просте випускання повітря не усуне причину – системі може знадобитися очищення.

Якщо радіатор холодний повністю, причиною можуть бути клапани або порушення циркуляції. Самого порівняння температур недостатньо для точного висновку.

Що перевірити перед балансуванням?

Спочатку поспостерігайте за системою після запуску опалення: які батареї нагріваються першими, які повільніше, а які залишаються холодними. Запишіть ці відмінності – вони допоможуть зрозуміти масштаб проблеми.

Також перевірте доступні налаштування термостатичних головок. Важливо розрізняти їхнє призначення: термостатичний клапан підтримує температуру в кімнаті, а балансувальний обмежує потік теплоносія.



Чому батареї гріються нерівномірно / Фото Unsplash

Зовнішній вигляд і спосіб налаштування залежать від установленого обладнання. Якщо потрібно випустити повітря, опалення спочатку вимикають і дають радіатору охолонути. Процедуру виконують через призначений для цього клапан за інструкцією виробника. У системі з власним котлом після цього може знадобитися перевірка тиску.

Як балансування допомагає вирівняти тепло?

Суть процедури – відрегулювати подачу води так, щоб кожен радіатор отримував необхідний потік. У батареях, через які проходить надмірна кількість теплоносія, його обмежують, одночасно перевіряючи нагрівання інших приладів.

Балансування не означає однаково відкрити всі клапани. Налаштування залежать від схеми опалення, потужності радіаторів і потреб приміщень.

У квартирі зі спільною системою опалення питання балансування варто вирішувати з відповідальним за її обслуговування: зміни можуть стосуватися всього стояка або будинку. Якщо після базових перевірок батарея залишається холодною, потрібна діагностика клапанів і циркуляції. Підвищення температури котла навмання не усуває причину нерівномірного нагрівання.