Одна батарея греет, другая холодная: что мешает теплу дойти до всех комнат

Почему батареи нагреваются неравномерно / Unsplash
В одной комнате приходится открывать окно из-за жары, а в другой даже с включенным отоплением прохладно. Причина может крыться в том, как горячая вода распределяется между радиаторами.
Почему батареи нагреваются неравномерно и когда поможет балансировка системы – рассказали эксперты Adevarul.
Почему одни батареи горячие, а другие едва теплые?
Если часть радиаторов быстро прогревается, а остальные заметно отстают, это может свидетельствовать о неравномерной циркуляции теплоносителя. Одни батареи получают достаточный поток горячей воды, другие – недостаточный.
В таком случае может потребоваться гидравлическая балансировка – регулировка потока через радиаторы. Она помогает распределить тепло в соответствии с потребностями комнат. Однако балансировка помогает именно при проблемах с распределением воды: воздух, засоры или неисправный клапан требуют другого решения.
О чем может свидетельствовать холодный участок радиатора?
Перед регулировкой стоит выяснить, как именно прогревается батарея.
- Холодная верхняя часть и теплая нижняя часто указывают на наличие воздуха внутри. Дополнительным признаком может быть бульканье. Воздух мешает воде заполнять радиатор, поэтому его часть остается холодной.
- Горячая верхняя часть и явно холодная нижняя могут свидетельствовать о накоплении осадка. В такой ситуации простой спуск воздуха не устранит причину – системе может потребоваться очистка.
Если радиатор полностью холодный, причиной могут быть клапаны или нарушение циркуляции. Одного сравнения температур недостаточно для точного вывода.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Что проверить перед балансировкой?
Сначала понаблюдайте за системой после запуска отопления: какие батареи нагреваются первыми, какие медленнее, а какие остаются холодными. Запишите эти различия – они помогут понять масштаб проблемы.
Также проверьте доступные настройки термостатических головок. Важно различать их назначение: термостатический клапан поддерживает температуру в комнате, а балансировочный ограничивает поток теплоносителя.
Почему батареи нагреваются неравномерно / Фото Unsplash
Внешний вид и способ настройки зависят от установленного оборудования. Если нужно выпустить воздух, отопление сначала выключают и дают радиатору остыть. Процедуру выполняют через предназначенный для этого клапан в соответствии с инструкцией производителя. В системе с собственным котлом после этого может потребоваться проверка давления.
Как балансировка помогает выровнять тепло?
Суть процедуры – отрегулировать подачу воды так, чтобы каждый радиатор получал необходимый расход. В батареях, через которые проходит избыточное количество теплоносителя, его ограничивают, одновременно проверяя нагрев других приборов.
Балансировка не означает одинаковое открытие всех клапанов. Настройки зависят от схемы отопления, мощности радиаторов и потребностей помещений.
В квартире с общей системой отопления вопрос балансировки следует решать с лицом, ответственным за ее обслуживание: изменения могут касаться всего стояка или дома. Если после базовых проверок батарея остается холодной, требуется диагностика клапанов и циркуляции. Повышение температуры котла наугад не устраняет причину неравномерного нагрева.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии