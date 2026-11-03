Темні плями по краях дзеркала не відмиваються: ось чому вони з’являються

Темні плями по краях дзеркала не завжди означають, що скло потрібно ще раз помити. Іноді проблема розташована не на поверхні, а позаду неї – у відбивному покритті, яке може пошкоджуватися через вологу та невідповідний догляд.

Особливо вразливими є краї дзеркала. Саме тому під час прибирання його не варто мити так само, як звичайне віконне скло, і залишати краплі води на кромці після очищення.

Чому дзеркало може темніти по краях?

Звичайне дзеркало складається не лише зі скла. За ним розташований відбивний шар зі срібла або алюмінію, а також кілька захисних шарів лаку. Саме це покриття й створює відображення.

На краях конструкція найбільш вразлива, оскільки там відбивний шар не так захищений, як на основній площині. Якщо вода регулярно затримується біля кромки або на неї потрапляють невідповідні мийні засоби, покриття з часом може пошкоджуватися та змінювати колір. На нього також можуть впливати пари розчинників, зокрема рідини для зняття лаку.

Тому темна смуга чи плями, які з'являються саме по периметру дзеркала, можуть бути вже не звичайним забрудненням скла. Якщо пошкодився відбивний шар, просто відтерти такий дефект засобом для скла не вдасться.

Краї дзеркала найбільш вразливі / Фото Pexels

Як правильно мити дзеркало, щоб не заливати краї?

Для звичайних слідів – пилу, бризок води чи легких плям – Kärcher радить починати з теплої води. Дзеркало потрібно лише трохи зволожити за допомогою вологої ганчірки або розпилювача, а не рясно мочити.

Після цього поверхню протирають м'якою тканиною, а потім обов'язково витирають насухо. Для завершального етапу добре підходить серветка з мікрофібри, яка не залишає ворсу. Особливу увагу варто приділити нижній кромці та кутам – там не повинні залишатися краплі.

Якщо на дзеркалі залишилися стійкіші сліди – наприклад, від лаку для волосся, косметики чи пальців, – можна використати м'яку вологу тканину з невеликою кількістю засобу для миття посуду, а потім пройтися чистою водою.

Засоби для скла та вікон також можуть прибирати такі забруднення, однак із ними потрібно бути обережнішими. Мийний засіб може впливати на дзеркальне покриття біля країв. Тому кромку краще не заливати, а якщо рідина все ж потрапила туди – ретельно витерти її насухо.

Головне правило просте: поверхню дзеркала можна очищати від плям, але його краї не варто залишати мокрими. Якщо ж темна смуга вже знаходиться під склом і не змінюється після протирання, проблема, ймовірно, не в бруді, а у самому відбивному шарі.