Темные пятна по краям зеркала не отмываются: вот почему они появляются

Особенно уязвимы края зеркала. Именно поэтому при уборке его не следует мыть так же, как обычное оконное стекло, и оставлять капли воды на краю после очистки.

Adv

Почему зеркало может темнеть по краям?

Обычное зеркало состоит не только из стекла. За ним расположен отражающий слой из серебра или алюминия, а также несколько защитных слоев лака. Именно это покрытие и создает отражение.

По краям конструкция наиболее уязвима, поскольку там отражающий слой не так хорошо защищен, как на основной плоскости. Если вода регулярно задерживается у кромки или на нее попадают неподходящие моющие средства, покрытие со временем может повреждаться и менять цвет. На него также могут влиять пары растворителей, в частности жидкости для снятия лака.

Поэтому темная полоса или пятна, появляющиеся именно по периметру зеркала, могут быть уже не обычным загрязнением стекла. Если поврежден отражающий слой, просто оттереть такой дефект средством для стекол не удастся.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Края зеркала наиболее уязвимы / Фото Pexels

Как правильно мыть зеркало, чтобы не залить края?

Для обычных следов – пыли, брызг воды или легких пятен – Kärcher советует начинать с теплой воды. Зеркало нужно лишь слегка увлажнить с помощью влажной тряпки или распылителя, а не обильно мочить.

После этого поверхность протирают мягкой тканью, а затем обязательно вытирают насухо. Для завершающего этапа хорошо подходит салфетка из микрофибры, которая не оставляет ворса. Особое внимание стоит уделить нижнему краю и углам – там не должны оставаться капли.

Если на зеркале остались более стойкие следы – например, от лака для волос, косметики или пальцев, – можно использовать мягкую влажную ткань с небольшим количеством средства для мытья посуды, а затем пройтись чистой водой.

Средства для стекол и окон также могут удалять такие загрязнения, однако с ними нужно быть осторожнее. Моющее средство может повлиять на зеркальное покрытие у краев. Поэтому кромку лучше не заливать, а если жидкость все же попала туда – тщательно вытереть ее насухо.

Главное правило простое: поверхность зеркала можно очищать от пятен, но его края не стоит оставлять мокрыми. Если же темная полоса уже находится под стеклом и не исчезает после протирания, проблема, вероятно, не в грязи, а в самом отражающем слое.