Названо два повільних "вбивці" кімнатних рослин взимку

Багато початківців і навіть досвідчених городників стикаються у догляді за кімнатними рослинами. Навіть у відносному комфорті будинку вони піддаються сезонним стресам.

Холодні протяги, перепади температур і сухе повітря в приміщенні – це повільні вбивці для цього часто вибагливого зеленого світу, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Що вдома шкодить кімнатним рослинам?

Холодні зимові протяги, що проникають через поштові щілини, непідходящі дверні рами, погано утеплені вікна, створюють різкі локальні падіння температури в приміщенні. Якщо температура опускається до 6 градусів морозу, це погано навіть для вічнозелених рослин, не кажучи вже про тропічні кімнатні.

М'які, почорнілі, скручені або коричневі краї листя, пагонів і стебел – ознаки ураження холодом. Ці симптоми особливо помітні на свіжому, ніжному листі через високий вміст води.

Варто переставити рослини далі від протягів. Якщо у вас світлолюбні рослини, які не виживуть без вікна, слідкуйте, щоб листя не торкалося холодного скла. Не ставте рослини на холодну плитку, бетон чи кам'яні підлоги – підніміть їх на підставку, підвісіть або розмістіть на столі. Там, де протяги неминучі, допоможуть утеплені штори або заміна ущільнювачів на вікнах.

Опалення – ще одна часто недооцінена проблема зимою. Потоки гарячого повітря з вентиляції створюють сухе, перегріте середовище, шкідливе для тропічних рослин. Використання центрального опалення або обігрівача знижує вологість до нижче 30%. Більшість рослин починають страждати вже при вологості нижче 20%. Вони потребують 40 – 60% рівня вологості або навіть більше для комфортного росту.

Кімнатні рослини варто тримати подалі від протягів та батарей / Фото Pexels

Тепло з вентиляції та обігрівачів може також обпалювати листя та спричиняти опадання бруньок.

Тому, тримайте рослини подалі від прямих джерел тепла – камінів, вентиляторів та радіаторів. Також намагайтеся підвищити вологість навколо рослин: поставте під горщики піддон із камінцями та водою або використовуйте зволожувач.

Тим часом видання Livingtec нагадує, що взимку кімнатні рослини потребують якомога більше світла. Пересуньте світлолюбні рослини ближче до вікон, де це можливо. Вдень слід відкидати штори та впускати максимум світла.

