Українці століттями уникали цієї рослини біля дому: у чому причина

Бузина здавна займає особливе місце в українських народних віруваннях. Попри те, що сьогодні її цінують за декоративність і корисні властивості ягід та квітів, наші предки ставилися до цього куща з великою обережністю й намагалися не висаджувати його поблизу оселі.

Чому бузину вважали небезпечною – розповіло видання Woodland Trust. У народній традиції бузину нерідко називали "чортовою ягодою". Вважалося, що в її гілках можуть мешкати надприродні сили, тому садити кущ поруч із будинком або без потреби зрізати його було небажано.

За повір'ями, така рослина могла принести до оселі:

сварки,

невдачі,

хвороби чи інші негаразди.

Саме тому багато господарів уникали висаджувати бузину на подвір'ї, навіть якщо вона самостійно проростала поблизу.

Чому кущ усе ж не знищували?

Попри забобони, бузину рідко викорчовували. Наші предки вірили, що безпідставно нищити цей кущ не можна, адже це може накликати ще більшу біду. Натомість існувало переконання, що бузина, яка росте за межами двору, навпаки, здатна захищати господарство від нечистої сили та негативної енергії. Також у деяких регіонах існував звичай символічно "перекладати" на бузину хвороби. Люди вірили, що разом із недугою кущ забере й усе лихе.

Чому українці століттями остерігалися бузини / Фото Unsplash

Що відомо про бузину сьогодні?

Сучасна наука не підтверджує народних забобонів щодо бузини. Навпаки, її квіти та ягоди широко використовують у народній медицині, кулінарії та для приготування напоїв. Водночас фахівці нагадують, що вживати можна лише достиглі ягоди чорної бузини після належної обробки, адже окремі частини рослини містять речовини, які в сирому вигляді можуть бути токсичними.

Історики та етнографи зазначають, що подібні вірування були характерні не лише для України. У різних європейських народів бузина також наділялася містичними властивостями — її одночасно боялися, поважали й використовували в обрядах.

Таким чином, страх перед бузиною є частиною багатовікової народної традиції, яка відображає давні уявлення про природу та надприродний світ. Сьогодні ж цей кущ сприймають насамперед як декоративну й корисну рослину, а старовинні повір'я залишаються важливою частиною української культурної спадщини.