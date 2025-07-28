Може завдати шкоди іншим рослинам поряд: що безпечно саджати під волоським горіхом

Горіх цінується за міцну деревину та плоди, але водночас створює складнощі для садівників. Коріння дерева виділяє юглон – хімічну речовину, яка може пригнічувати ріст інших рослин.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, через нього поряд з горіхами не приживаються навіть популярні культури, як-от помідори, картопля чи перець. Однак відмовлятися від насаджень поруч зовсім не варто. Які види добре почуваються навіть під цим деревом, розповідаємо далі.

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Ірис

Витривалість до тіні робить ірис ідеальним вибором. Він любить вологу та не боїться горіхового сусідства, процвітаючи навіть поблизу.

Хоста

Ці тіньолюбні багаторічники з декоративним листям добре витримують сусідство з чорним горіхом.

Папороть

Ніжне листя папоротей зберігає декоративність навіть у тіні та в умовах впливу юглону.

Деякі рослини не відчувають вплив горіха / Фото Freepik

Арізема трилиста

Незвичайна форма листя та квітки додає шарму саду. Рослина добре росте у тіні та вологому ґрунті й не піддається впливу горіха.

Айстри

Осіннє цвітіння айстр – справжня прикраса саду. Особливо, якщо врахувати, що вони легко витримують вплив юглону.

Чорна малина

Серед плодових культур вона одна з небагатьох, що добре почувається біля горіха. Така малина може давати менше врожаю через тінь, але виживає стабільно.

До слова, вибагливими до сусідства є не тільки горіхи. Також є перелік культур, які ніколи не слід вирощувати поруч з картоплею.