Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, у центрі цієї концепції – створення взаємовигідних союзів між овочами й травами. Одні підтримують інші, формуючи гармонійну систему прямо на грядках. Які ж комбінації рослин вважають найбільш вдалими, розповідаємо далі.

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Кукурудза, квасоля та гарбуз

Кукурудза, квасоля та гарбуз – це одне з найвідоміших партнерств у світі садівництва. Кукурудза забезпечує вертикальну опору для квасолі, яка, своєю чергою, збагачує ґрунт азотом. Тим часом гарбуз розповзається по землі, стримуючи бур’яни та зберігаючи вологу.

Морква та цибуля

Цибуля здатна замаскувати запах моркви, що допомагає уникнути навали морквяної мухи. Крім того, їхні корені розміщуються на різних глибинах, тому вони не конкурують за воду та поживні речовини.

Помідори та базилік

Ця пара знайома всім по кухні, але й на грядці вона працює чудово. Базилік відлякує попелицю, білокрилку й навіть комарів, а також приваблює бджіл, необхідних для запилення томатів. Сам базилік потребує мінімального догляду й не забирає поживні речовини у помідорів.

Деякі рослини вдало доповнюють один одного / Фото Freepik

Капуста та кріп

Кріп має сильний аромат, який приваблює корисних комах, що полюють на шкідників капусти. До того ж він може стимулювати ріст капусти та покращувати її смакові якості.

Броколі та квасоля

Квасоля фіксує азот з повітря й покращує родючість ґрунту, що робить її чудовим партнером для вимогливої до поживних речовин броколі. Разом вони збагачують одна одну й навіть можуть покращувати смак.

Огірки та редиска

Редиска не лише швидко визріває, а й допомагає захищати огірки від шкідників, зокрема огіркових жуків. Крім того, вона покращує структуру ґрунту, створюючи комфортні умови для коріння огірків.

До речі, не всі культури на городі здатні доповнювати один одного. До прикладу, є 7 рослин, які ніколи не слід вирощувати поруч з картоплею.