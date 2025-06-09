Але іноді, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, томатні кущі замість щедрого врожаю приносять лише розчарування. Якщо ваші рослини виглядають пригнічено, не поспішайте здаватися – є способи врятувати ситуацію. У чому може бути проблема та як її розв'язати, розповідаємо далі.

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Проблеми з поливом

Надмірний або недостатній полив – одна з найпоширеніших причин загибелі томатів. Якщо листя в’яне, жовтіє, а краї підсихають – перевірте вологість ґрунту.

Поливайте томати тільки тоді, коли верхній шар ґрунту сухий. Також забезпечте дренаж у горщиках і на грядках.

Поступово відновлюйте полив після пересихання, щоб уникнути шоку для рослини.

Шкідники

Попелиця, білокрилки, черви, павутинні кліщі та інші комахи можуть серйозно пошкодити кущі.

Щоб уникнути цього, використовуйте інсектицидне мило та збирайте великих шкідників вручну. Висаджуйте поруч чорнобривці або базилік – вони відлякують комах.

Грибкові захворювання

Коричневі або чорні плями, пожовтіння нижніх листків і опадання – ознаки грибкової інфекції.

Аби не дати їй знищити рослини, видаляйте уражене листя, покращуйте циркуляцію повітря, поливайте томати рано вранці та уникайте поливу зверху. Також застосовуйте фунгіциди або органічні засоби, а уразі сильного ураження – видаліть хвору рослину.

Томати чутливі до умов довкілля / Фото Freepik

Дефіцит поживних речовин

Нестача калію, фосфору або азоту призводить до слабкого росту, пожовтіння листя та поганого плодоношення томатів.

Використовуйте спеціальні добрива для помідорів, додавайте компост або перегній до ґрунту, а перед посадкою збагатіть ґрунт органічною речовиною, аби дефіцит не виникав.

Екстремальні температури та освітлення

Різкі перепади температури та надмірне сонце викликають стрес – квіти томатів опадають, а ріст зупиняється.

У спеку використовуйте тканини для створення затінку над помідорами, а при похолоданні – накривайте рослини чохлами.

Невідповідні ґрунтові умови

Низькорослі рослини без плодів можуть свідчити про невідповідний pH ґрунту. Ідеальний pH для томатів – 6,0 – 6,8.

Щоб з'ясувати ситуацію на своїй ділянці, проведіть аналіз ґрунту для точного підбору добрив. Підвищити pH можна вапном, а знизити – сіркою.

До слова, вирощуючи городину, важливо враховувати потреби рослин. Так, деякі овочі краще не садити в контейнери, бо вони потребують відкритого ґрунту.