Може серйозно нашкодити: чому у спальні не можна ставити багато зелених рослин

У місці, де ви спите, не варто ставити багато вазонів. Як би гарно це не виглядало, рекомендований максимум – до трьох рослин.

Існує кілька причин, чому спальню не варто перетворювати на джунглі. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також 5 популярних рослин, які можуть нашкодити будинку

Чому у спальні не можна ставити багато вазонів

Перша причина, через яку рослини не варто ставити в спальні – вони, як люди, дихають. Тобто вдень, завдяки фотосинтезу, вони поглинають CO2 і виділяють кисень. Але вночі процес зупиняється, і рослини "видихають" – тобто виділяють CO2.

Тож, якщо в кімнаті погана вентиляція і багато вазонів, то це може трохи знизити рівень кисню рівень кисню в приміщенні. Втім, щоб це справді стало проблемою, потрібно мати багато великих рослин у маленькій закритій кімнаті.

Довідка. Деякі рослини виділяють кисень і в нічний час, наприклад сансев'єрія та алое вера.



Не перетворюйте спальню на джунглі / Pexels

Однак, це не всі причини, через які у спальні не слід ставити багато вазонів. Річ у тім, що рослини випаровують вологу. А їхній ґрунт може утримувати вологе середовище, що сприяє розвитку цвілі або грибків – особливо якщо провітрювання погане. Це дуже небажано для алергіків або людей із проблемами дихання.

До слова, деякі кімнатні рослини не можна тримати у квартирі. Якщо маєте схильність до алергій, краще обирати безпечніші рослини, як от: папороть, бегонія, петунія, лобелія, кімнатні фіалки та братики.