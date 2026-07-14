Бойлер може впасти просто на голову: де його категорично не варто встановлювати

Бойлер, встановлений над унітазом, може становити серйозну небезпеку для мешканців квартири. Приводом для обговорення стала історія, опублікована в соцмережах: у користувача бойлер зірвався зі стіни, впав і повністю розтрощив унітаз.

Як зазначила користувачка з ніком kulbaba.tattoo. За її словами, проблема була не в монтажі – не витримало комплектне кріплення. Цей випадок вкотре нагадав про важливість правильного вибору місця для встановлення водонагрівача.

Адже заповнений водою бойлер може важити від 80 до понад 120 кілограмів, залежно від об'єму, і в разі падіння здатен завдати серйозних травм. Фахівці рекомендують не встановлювати бойлер у місцях, де людина тривалий с перебуває безпосередньо під ним. Якщо кріплення ослабне чи стіна не витримає навантаження, наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж пошкоджена сантехніка.

Бойлер впав просто на унітаз / Фото Threads

Це питання особливо актуальне це для українців в умовах війни. Під час ракетних атак або вибухових хвиль будівлі зазнають додаткових вібрацій, а в окремих випадках – деформацій конструкцій. Хоча правильно встановлений бойлер має витримувати звичайні експлуатаційні навантаження, сильні поштовхи можуть збільшити ризик пошкодження кріплень або стіни, особливо якщо монтаж виконано з порушеннями чи на ненадійній перегородці.

Саме тому варто не лише довіряти встановлення обладнання професіоналам, а й заздалегідь продумувати місце монтажу.

Про що варто пам'ятати?

Найбезпечніше розміщувати бойлер там, де в разі непередбачуваної ситуації він не зможе впасти на людину. Також перед встановленням варто переконатися, що: