Портрет Трампа з лего і резиденція з пряників: як Білий дім прикрасили до Різдва

1 грудня Меланія Трамп опублікувала у X відео й фото цьогорічних святкових декорацій Білого дому. Вона написала, що Різдво – це час ділитися любов'ю та створювати домашню атмосферу усюди, передає 24 Канал із посиланням на ABC News.

Як Білий дім прикрасили до Різдва і Нового року?

Офіційна різдвяна ялинка Білого дому – ялиця одноколірна висотою 5,5 метра. із Сідні, Мічиган. Це дерево присвячене родинам Gold Star, які втратили близьких під час служби в армії, і прикрашене золотими зірками та орнаментами, що символізують офіційних птахів і квіти всіх штатів та територій США.

Східна кімната оздоблена патріотичними червоним, білим і синім кольорами та національними символами, включно з золотими орлами на верхівках ялинок. Ялинки також декоровані зірками, трояндами та дубовим листям.

Зелена кімната присвячена сімейному відпочинку і містить портрети президентів Джорджа Вашингтона та Дональда Трампа, створені з понад 6000 деталей Lego. Ця кімната оформлена як ігрова зона з доміно та іншими розвагами.

Різдвяна ялинка, виставлена в Зеленій залі Білого дому / Фото EPA / Shutterstock

Червона кімната та її ялинка оформлена понад 10 000 метеликами, що символізують розвиток молоді – майбутнього нації. Метелики є даниною ініціативі Меланії Трамп Fostering the Future, частині програми «Be Best», що підтримує дітей з прийомних сімей.

Різдвяна ялинка, виставлена в Червоній залі Білого дому / Фото EPA / Shutterstock

У Державній їдальні виставили пряниковий Білий дім, вагою понад 55 кілограмів. Він містить точну копію Жовтої овальної кімнати у приватних покоях на другому поверсі, що дозволяє побачити внутрішнє оформлення резиденції.

Прянична копія Білого дому в їдальні / Фото EPA / Shutterstock

Як прикрасили Білий дім до Різдва: дивіться відео

Як пише USA Today, загалом у Білому домі встановили 51 ялинку.

Білий дім готовий святкувати Різдво / Фото Shutterstock

На який головний тренд 2026 року вказує новорічна ялинка Сальми Гаєк?

Цього сезону головним кольором стане червоний, який експерти називають трендом 2026 року. Спочатку він з'явиться в різдвяному декорі, а потім пошириться на інші інтер'єри.

Червоний – емоційний, яскравий і універсальний колір. Він додає розкішної енергії, змінює настрій простору від елегантного до грайливого і символізує достаток. Його використовували ще в давнину в печерах і похованнях неандертальців, а сьогодні цінують за здатність адаптуватися до будь-якого стилю. В інтер'єрі червоний можна застосовувати як головний колір або через невеликі акценти – на текстилі, постелі чи шторах.