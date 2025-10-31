Хлої Кардаш'ян перетворила свій дім на Геловінську казку для дітей

Хлої Кардаш'ян цього року по-особливому оформила будинок до Геловіну, аби порадувати своїх дітей. 41-річна бізнесвумен створила містичну і казкову атмосферу.

Хлої показала в Instagram, як декорувала свій будинок в Каліфорнії до Геловіну. Вона провела тур оселею для підписників, передає 24 Канал із посиланням на Hola.

Як Хлої Кардаш'ян декорувала дім до Геловіну?

Вхідні двері будинку перетворилися на осінню фантазію, обрамлену кластерами помаранчевих і білих гарбузів, скелетів та осіннього листя.

Але центральним елементом на подвір'ї стала висока скульптура Джека Скеллінгтона з фільму "Кошмар перед Різдвом", яка вітала відвідувачів, поки на фоні грала культова пісня з фільму This Is Halloween.

Тур не закінчився на порозі. Усередині Хлої показала шанувальникам свій затишний камін та лаунж-зону. Великі помаранчеві гарбузи та ще більше осіннього листя оточували камін, створюючи приголомшливу арку, яка миттєво надавала простору святкового, казкового сяйва.

Кремові подушки поруч пом'якшували загальну атмосферу, поєднуючи моторошне та затишне.

Який вигляд має дім Хлої Кардаш'ян / Скриншоти Hola

Це не перший раз, коли Хлої ретельно прикрашала свій дім у жовтні. Торік її декор був значно моторошнішим: літаючі привиди, мітли відьом, ліани, гарбузи всіх кольорів. Перед будинком навіть стояли два велетенські Джеки Скеллінгтони, тож атмосфера була більш страшною, ніж цього року.

Для Хлої прикрашання дому до Геловіну – це не стільки про власну любов до свята, скільки про бажання створити чарівні моменти для дітей. Занурюючись у святковий настрій, вона формує сімейні традиції, які Тру та Тейтем пам'ятатимуть ще багато років.

Довідка: Хлої Кардаш'ян має двох дітей – 7-річну доньку Тру і 3-річного сина Тейтема.

Як цього року прикрасила дім до Геловіну Кім Кардаш'ян?

44-річна Кім показала свій "будинок із привидами" 2 жовтня. Коридор був схожий на темну печеру: його заповнили павутина, білі полотна та мумія, що висіла догори ногами. Навколо сходів вона поставила привидів у капюшонах і мерехтливі свічки, щоб створити зловісну атмосферу.