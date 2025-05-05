Подаруйте друге життя старій обробній дошці: як зробити креативну табличку з адресою власноруч

Більшість будинків отримують стандартну табличку з адресою під час будівництва – вона може бути над дверима або на ліхтарному стовпі, розписана фарбою.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, це цілком функціонально, але не завжди привабливо. Якщо ви хочете додати оселі індивідуальності, зверніть увагу на простий і креативний проєкт – табличку з адресою, зроблену з вінтажної обробної дошки. Як втілити у життя цю ідею, розповідаємо далі.

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Підготовка дошки

Першим кроком перевірте стан дошки. Якщо вона виглядає трохи зношеною – це тільки на краще, адже така фактура підсилить ефект. За потреби вкоротіть дошку та відшліфуйте краї.

Фарбування

Заґрунтуйте поверхню, потім нанесіть обраний колір фарби. Після висихання використовуйте трафарети, щоб нанести номер будинку. Висота цифр має бути 7 – 15 сантиметрів, що забезпечить помітність із вулиці.

Зістарювання

Коли все висохне, злегка пройдіться наждачкою по всій поверхні, включно з цифрами, щоб створити ефект потертості.

Монтаж

Якщо у дошці вже є отвір у ручці, можете використати його для підвішування. Закріпіть табличку біля входу за допомогою гвинтів або прикрасьте декоративною стрічкою, щоб підвісити її на гачок чи цвях.

Як зробити табличку зі старої дошки: дивіться відео

Як зробити табличку ще більш унікальною

Якщо хочете ще більше креативу, додайте квіткові візерунки або інші елементи, залишаючи простір навколо номера для зручного зчитування.

Також просвердліть отвори внизу дошки, щоб прикріпити старовинні ключі, ложки або дзвіночки на шпагаті чи ланцюжку. Такий декор буде не тільки естетичним, а й додасть звукового ефекту при відкриванні дверей.

Якщо ж ви обрізали частину дошки, використайте залишок: прикріпіть його до основи, а потім нанесіть на нього прізвище родини – це допоможе перехожим краще ідентифікувати будинок.

У результаті цей простий проєкт дозволить не лише урізноманітнити екстер’єр будинку, а й творчо реалізувати себе. Усе, що вам потрібно – трохи натхнення, вільного часу та бажання зробити оселю ще більш затишною та впізнаваною.

До слова, є різні способи додати своєму будинку стилю та затишку. До прикладу, своїми руками також можна зробити сяючу люстру з гілок.