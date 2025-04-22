Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, історія цієї трансформації вразила користувачів з усього світу та стала символом творчого підходу до перероблювання речей. Що такого неймовірного зробила жінка, розповідаємо далі.

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Як жінка з мотлоху зробила гарні меблі

Все почалося з того, що Дебс натрапила на старий диван, виставлений на продаж на eBay за символічні 10 фунтів стерлінгів (приблизно 500 гривень).

Меблі були у жахливому стані – пошкоджені, і майже не придатні до використання. Більшість людей порадила б пройти повз, однак для блогерки це стало викликом і можливістю показати, як зламана річ може отримати другий шанс.

Я хочу показати людям, як змінювати речі та зупинити їх потрапляння на смітник,

– зазначила жінка у відео.

Для відновлення дивана вона витратила ще приблизно 120 фунтів стерлінгів (понад 6000 гривень) на матеріали – дошки, шурупи та фарбу.

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Сам же процес перетворення був тривалим: тисячі скоб довелося видаляти вручну, очищати раму від іржі та старої фарби, а потім відшліфовувати та обшивати її дерев’яними панелями.

Я знала, що хочу обшити раму деревом, тому не мало значення, якщо початковий матеріал був пошкоджений,

– пояснює Дебс.

У результаті вона зробила дивовижну трансформацію. Диван отримав нову дерев’яну обшивку, чисту фарбу та стильний вигляд.

Звичайно, він ще не закінчений повністю. Я ще зроблю подушки, щоб на ньому було зручно відпочивати,

– додає британка.

Проте, за словами коментаторів, вже зараз він виглядає краще, ніж новий. Загалом глядачі були в захваті від результату. "Ви справжня майстриня! Чудова робота!", "Чесно кажучи, я думаю, що це виглядає краще, ніж нове", "Ви буквально перетворили катастрофу на щось дивовижне!", "Ви допомогли врятувати нашу планету! Продовжуйте!", – писали люди.

До слова, повторне використання та оновлення просторів стає все більшим трендом. Так, нещодавно жінка перетворила звичайний сад на розкішну зону для відпочинку своїми руками.