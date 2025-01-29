Для спогадів та нагадувань: як з винних корків зробити стильний домашній декор
- З винних корків можна зробити дошку для записок та фотографій.
- Для виготовлення потрібні картон, рамка, корки та клей.
Домашній декор не обов'язково має бути дизайнерським та дорогим. Багато речей без втрати якості можна зробити своїми руками.
Зокрема, з винних корків може вийти гарна дошка для записок та фотографій. Як зробити її власноруч, розповідає 24 Канал.
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Як зробити дошку з винних корків
Якщо у вас вдома назбирались винні корки, не варто їх викидати. З них може вийти гарна дошка для кріплення різних дрібниць, яку можна повісити на світу або поставити на робочий стіл.
Для того, щоб втілити цей проєкт у життя, візьміть картон потрібного вам розміру. Можете вставити його у рамку для картин або використовувати без нічого.
Далі розріжте свої пробки навпіл та за допомогою звичайного клею прикріпіть до картонної основи.
Як зробити декор з корків: дивіться відео
Розміщувати корки можна в одному напрямку або створюючи візерунки на свій смак.
Коли все поле буде заповнене, дайте конструкції постояти кілька годин для повного висихання.
У результаті ви отримаєте домашню пробкову дошку, на яку можна кріпити фото, записки, листівки або навіть прикраси за допомогою голочок.