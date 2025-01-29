В частности, из винных пробок может получиться хорошая доска для записок и фотографий. Как сделать ее собственноручно, рассказывает 24 Канал.

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Как сделать доску из винных пробок

Если у вас дома накопились винные пробки, не стоит их выбрасывать. Из них может получиться хорошая доска для крепления различных мелочей, которую можно повесить на свет или поставить на рабочий стол.

Для того, чтобы воплотить этот проект в жизнь, возьмите картон нужного вам размера. Можете вставить его в рамку для картин или использовать без ничего.

Далее разрежьте свои пробки пополам и с помощью обычного клея прикрепите к картонной основе.

Как сделать декор из пробок: смотрите видео

Размещать пробки можно в одном направлении или создавая узоры на свой вкус.

Когда все поле будет заполнено, дайте конструкции постоять несколько часов для полного высыхания.

В результате вы получите домашнюю пробковую доску, на которую можно крепить фото, записки, открытки или даже украшения с помощью иголочек.